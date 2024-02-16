鼠疫感染｜美國罕現「黑死病」病例　男子疑遭寵物貓傳染　1部位腫脹屬警號病死率達60%

▲ 美國俄勒岡州（Oregon）近日出現一宗罕見的人類淋巴腺鼠疫病例，亦即所謂的「黑死病」，患者可能是被寵物貓傳染。

美國俄勒岡州（Oregon）近日出現一宗罕見的人類淋巴腺鼠疫病例，亦即所謂的「黑死病」，患者可能是被寵物貓傳染。黑死病在中世紀曾奪走歐洲約三分之一人口的性命，雖然近代在發達國家並不多見，亦能夠治療，但仍有潛在的致命風險。

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綜合外媒報道，當局上周發表聲明公布病例時表示，患者目前正在接受治療，並指出他最有可能是被同樣出現症狀的寵物貓傳染，但未有披露患者身分。衛生官員Richard Fawcett指：

「我們已經聯絡患者及其寵物的所有密切接觸者，並向他們提供了藥物，以預防染病。」

當局表示，人類在接觸受感染的動物或跳蚤8天內可能出現症狀，包括發燒、噁心、虛弱、畏寒和肌肉痠痛。若未能在早期診斷，淋巴腺鼠疫有可能惡化成敗血性鼠疫或肺鼠疫感染，屆時病況將更嚴重。所幸這宗病例及早發現並治療，對社區構成的風險很小，調查期間亦沒有出現其他病例。

根據當局資料，腺鼠疫在俄勒岡州相當罕見，上一次通報病例是在2015年。黑死病14世紀在歐洲各地蔓延，曾導致多達5,000萬人死亡，是人類史上最致命的疫情之一。

淋巴結腫脹屬常見鼠疫類型

對於鼠疫風險，根據本港衞生防護中心資料，鼠疫是一種可感染齧齒動物、一些動物和人類的傳染病，主要分為腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫。人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30%至60%，如沒有接受治療，肺鼠疫向來是致命的。

腺鼠疫的潛伏期一般為2至6天，而肺鼠疫的潛伏期一般為1至4天。腺鼠疫患者會出現突發的病徵包括頭痛、發冷、發燒、疲倦以及受影響的淋巴結腫脹和疼痛。此脹大的淋巴結稱為「淋巴結炎」。這是最常見的鼠疫類型。

當鼠疫桿菌侵入血液時，病情便發展成為敗血性鼠疫。透過血液，感染可蔓延到身體其他器官，引致嚴重併發症。

患上肺鼠疫的病人會發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。患上這種最嚴重的類型的病人，具極高度的傳染性。

預防鼠疫5大方法

衞生防護中心又列出以下5種預防鼠疫的方法：

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