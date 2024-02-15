【版權條例】政府就版權條例附屬法例作公眾諮詢　圖書館可複製不多於一成作品內容

立法會2022年12月三讀通過版權修訂條例草案，任何人未獲授權向公眾傳播版權作品會有刑事責任。政府今日（15日）就《版權條例》擬訂立的兩項新附屬法例，展開為期兩個月的公眾諮詢，允許指明的圖書館、博物館和檔案室使用版權作品，便利日常合理運作，促進研究、私人研習，以及知識的保存和傳播。

諮詢文件提到，容許圖書館館長製作複製品，不過市民要先簽署聲明確認事前沒獲得相同的複製品，或者已經損毀，而且複製品僅供研究或私人研習用途，不得用於任何其他用途，未經版權持有人同意不得再複製，否則可能要負上民事或刑事責任。

如果複製品涉及文學、戲劇、音樂或藝術作品、聲音紀錄或影片，複製品不得多於原作品10%內容，才視為合理。

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責任編輯：陳展棋