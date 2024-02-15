飯戲攻心2丨上映7日破2500萬元票房成今年賀歲片冠軍　鄧麗欣Dee哥謝票派米

▲ 《飯戲攻心2》

賀歲港產片《飯戲攻心2》在開畫日及單日票房成績均超越首集，當中大年初一（2月10日）單日成績更成史上初一賀歲檔喜劇最高單日票房，然後大除夕至年初四（2月9日至2月13日）5日新春檔期，《飯戲攻心2》亦成功衝破2,100萬元票房，登今年賀歲片票房冠軍。

電影票房三重報喜，而截止年初六（2月15日），電影經已衝破2,500萬元票房，團隊就宣布將巡迴全港戲院謝票。

導演陳詠燊（Sunny）及眾演員接力現身戲院，當中「飯團」二嫂Monica鄧麗欣（Stephy）將會夥拍表弟Hugh Hugh何啟華（Dee），在年初八到各大戲院，與觀眾近距離接觸，謝票之餘更與眾同樂大派有福米。

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▲ 《飯戲攻心2》

登賀歲檔期冠軍



《飯戲攻心》於2022年創出票房佳績，憑藉超過7700萬元票房，成香港史上最賣座的港產喜劇電影，而《飯戲攻心2》亦連續打破2項首集紀錄，先在開畫日（2月9日）打響頭炮以3,092,106元票房，超越首集首日上畫成績近一倍！（《飯戲攻心》開畫日票房：1,582,172元）其後年初一（2月10日）單日票房亦高收5,593,202元，打破首集最高單日票房紀錄4,472,329元外，亦成史上大年初一賀歲檔喜劇最高單日票房的電影。

另一個好消息，根據香港票房有限公司提供的數字，《飯戲攻心2》於賀年檔5天（大除夕至年初四）票房收入為21,083,936元，成功打敗同期中西猛片，榮登2024年賀歲檔期冠軍。

▲ 《飯戲攻心2》

Stephy與阿Dee派有福米

而比起《飯戲攻心》上映9日衝破2000萬元票房，今集僅用5日時間，就經已達到首集成績。電影上畫後口碑載道，加上票房連環報捷，令團隊非常振奮！



為感謝觀眾鼎力支持，一眾「飯團」將會兵分幾路出動，Sunny率先於年初六（2月15日）及年初七（2月16日）現身謝票。

而Stephy和阿Dee將會於年初八（2月17日） 接棒，謝票之餘，更會派有福米及開光簽名Postcard給影迷，兩位將到旺角MOKO新世紀廣場為有福米開光，並為頭100 名觀眾簽名留念，兼會跟現場粉絲大玩遊戲。

同時， 於百老匯院線戲院購買初八《飯戲攻心2》戲票乙張，亦可獲有福米乙包，祝大家龍年豐衣足食人人有米。

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