利是封回收2024｜5大機構回收賀年食品/利是封　即睇回收地點及方法包括MUJI分店

【利是封回收2024/利是封/賀年食品/農曆新年2024】農曆新年，不少家庭都會剩餘一些利是封，又或未食完的賀年食品，如果不想將其封存家中或扔掉，不如拿去回收，給予有需要人士！今年多個環保機構都舉辦了賀年禮盒和利是封回收活動，於全港各區設立回收點，方便各位市民進行回收。以下為大家整理了5大賀年禮品及利是封回收地點及方法，讓大家共建一個綠色新年！

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利是封回收活動

1. 綠領行動

綠領行動每年都會舉辦利是封回收活動，循環再用，實踐源頭減廢。今年活動已是第15年，上年共回收逾6,700多萬個利是封，拯救了3,257棵樹！2024年同樣舉辦回收活動，市民可於指定地點回收利是封，不過回收點詳情暫未公佈，大家可參考上年的回收點。

回收詳情：尚未公佈（2023年回收點詳情【按此】）

▲ 綠領行動利是封回收活動6大指引。（圖片來自綠領行動＠Facebook）

2. 無印良品MUJI

無印良品今年與Mil Mill喵坊合作，即日起至3月10日，於各店舖於各店舖增設利是封回收箱，要留意無印良品利舞臺、MUJI to GO香港站及青衣站、澳門威尼斯人店舖除外。

回收日期：即日起至3月10日

回收地點：全港無印良品MUJI店舖【按此】

（*無印良品利舞臺、MUJI to GO 香港站及青衣站、澳門威尼斯人店舖除外）

▲ 無印良品今年與Mil Mill 喵坊合作，於各店舖增設利是封回收箱。（圖片來自無印良品＠Facebook）

3. 城景國際The Cityview Hong Kong

城景國際為香港中華基督教青年會所營運，今年新年將會舉辦利是回收活動，向公眾及員工回收指定款式的利是封，而收集回來的利是封將會轉送至「綠領行動」作進一步處理，讓利是封得以「重用重生」，減少浪費及減低碳排放。

回收日期：即日起至2月29日

回收地點：油麻地窩打老道23號

▲ 由即日起至29日，城景國際將會舉辦利是回收活動，而收集回來的利是封將會轉送至「綠領行動」。（圖片來自The Cityview Hong Kong＠Facebook）

賀年食品回收活動

4. 食德好

「食德好」一直致力回收街市即將被棄置的新鮮蔬菜和水果，並分享予有需要人士，更舉辦全港首個食物回收分享計劃。而新年活動「膳心貫全城」，旨在回收公眾及業界過剩的賀年食品，並轉贈基層市民，讓他們感受節日溫暖。由即日起至2月29日，市民可將過剩賀年食品，如基本主糧米、麵食、油、應節食品，交到指定回收點進行回收。

回收日期：即日起至2月29日

回收地點：【按此】

▲ 由即日起至2月29日，「食德好」舉辦賀年食品回收活動「膳心貫全城」。（圖片來自食德好＠Facebook）

▲ 「食德好」賀年食品回收活動「膳心貫全城」3大指引。（圖片來自食德好＠Facebook）

5. 共享食物基金 Food Commons Foundation

共享食物基金旨在解決社會上的剩食問題，於街市、零售商等收集可食用的食物，以減低因食物浪費所帶來的環境污染。而「惜食積福」賀年食品回收活動，是讓市民能夠將過多的賀年食品轉贈至有需要的人，避免浪費食物及過度食用，與他人分享愛心及新年氣氛。只要是全新未開封且未過最佳食用日期的食品，便可到指定回收點捐贈！

回收日期：即日起（*大部分回收點於年初十19日啟市）

回收地點：【按此】（*捐贈前可致電回收點了解安排）

▲ 共享食物基金將會舉行「惜食積福」賀年食品回收活動。（圖片來自共享食物基金＠Facebook）

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責任編輯：王明芳