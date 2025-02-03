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利是封回收2025｜6大機構回收賀年食品/利是封　即睇回收地點及方法包括MUJI分店

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

6大機構回收賀年食品及利是封詳細地點！

【農曆新年2025/利是封回收2025/賀年食品回收/盆菜兜回收】農曆新年，不少家庭都會剩餘一些利是封，又或未食完的賀年食品，如果不想將其封存家中或扔掉，不如拿去回收，給予有需要人士！今年多個環保機構都舉辦了賀年禮盒和利是封回收活動，於全港各區設立回收點，方便各位市民進行回收。以下為大家整理了5大賀年禮品及利是封回收地點及方法，讓大家共建一個綠色新年！

利是封回收活動2025

利是封回收｜1. 綠領行動

綠領行動每年都會舉辦利是封回收活動，循環再用，實踐源頭減廢。今年「綠領行動」同樣舉辦回收活動，回收的利是封經篩選後，會變成「新生利是封」，並於下一年免費向市民派發。今年的利是封回收活動將由2月7日至27日舉行，市民可到指定地點回收利是封。

「綠領行動」利是封回收活動
回收日期：2025年2月7至27日
詳情請留意綠領行動官網

利是封回收｜綠領行動利是封回收活動6大指引。（圖片來自綠領行動網頁）

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利是封回收｜2.Mil Mill喵坊

Mil Mill喵坊將於2月在多個地點設回收站，讓市民可以回收家中的利是封，即使是特定用途利是封，如有姓氏、生肖利是封等也可以回收！大家可以將利是封帶到喵坊或喵巴士指定地點即可，詳情可留意喵坊Facebook專頁

除了回收利是封外，喵坊亦會回收盆菜兜並分配至不同用途，如送往動物收容所與義工，用作日常飼養，也會將盆菜兜內的不銹鋼餸隔送往農場，取代傳統的廢棄CD。

盆菜兜回收｜Mil Mill喵坊舉辦盆菜兜及利是封回收活動。（Mil Mill喵坊@Facebook）

Mil Mill喵坊盆菜兜及利是封回收活動
回收日期：即日起
喵坊回收地點：新界粉嶺坪輋五洲南路39號
喵巴士二月回收點：

日期時間地點
2月9日（日）11:00-13:00富安花園
15:00-17:00穗禾苑
2月15日（六）15:00-17:00綠楊新邨
2月16日（日）11:00-13:00嘉亨灣
15:00-17:00東濤苑
2月22日（六）15:00-17:00荃威花園
2月23日（日）11:00-13:00曉麗苑
15:00-17:00龍蟠苑

利是封回收｜3. 無印良品MUJI

無印良品今年繼續與Mil Mill喵坊合作，即日起至2月28日，於指定店舖增設利是封回收箱，讓大家將不需要的紙利是封或紙揮春放至店內的回收箱，實踐資源循環的理念。

無印良品MUJI利是封回收活動
回收日期：即日起至3月10日
回收地點：指定無印良品店舖
（MUJI to GO港鐵香港站及青衣站、萬宜大廈商場期間限定店、澳門威尼斯人店除外）

利是封回收｜無印良品今年繼續與Mil Mill 喵坊合作，於指定店舖增設利是封回收箱。（無印良品＠Facebook）

利是封回收｜4. 城景國際The Cityview Hong Kong

城景國際為香港中華基督教青年會所營運，今年新年將會舉辦利是封回收活動，向公眾及員工回收指定款式的利是封，而收集回來的利是封將會轉送至「綠領行動」作進一步處理，讓利是封得以「重用重生」，減少浪費及減低碳排放。

「城景國際」利是封回收活動
回收日期：即日起至2月21日
回收地點：油麻地窩打老道23號
詳情：城景國際網頁

利是封回收｜由即日起至2月21日，城景國際將會舉辦利是回收活動，而收集回來的利是封將會轉送至「綠領行動」。（The Cityview Hong Kong官網圖片）

賀年食品回收活動2025

賀年食品回收｜5. 食德好

「食德好」一直致力回收街市即將被棄置的新鮮蔬菜和水果，並分享予有需要人士，更舉辦全港首個食物回收分享計劃。而新年活動「膳心貫全城」，旨在回收公眾及業界過剩的賀年食品，並轉贈基層市民，讓他們感受節日溫暖。由2月7日至2月30日，市民可將過剩賀年食品，如基本主糧米、麵食、油、應節食品，交到指定回收點進行回收。

「食德好」回收活動
回收日期：2月7日至2月30日
「食德好」回收地點

點擊圖片放大

賀年食品回收｜6. 共享食物基金 Food Commons Foundation

共享食物基金旨在解決社會上的剩食問題，於街市、零售商等收集可食用的食物，以減低因食物浪費所帶來的環境污染。而「惜食積福」賀年食品回收活動，是讓市民能夠將過多的賀年食品轉贈至有需要的人，避免浪費食物及過度食用，與他人分享愛心及新年氣氛。只要是全新未開封且未過最佳食用日期的食品，便可到指定回收點捐贈！

「共享食物基金」回收活動
回收日期：即日起
回收地點
（捐贈前可致電回收點了解安排）

賀年食品回收｜共享食物基金將會舉行「惜食積福」賀年食品回收活動。（共享食物基金＠Facebook）

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