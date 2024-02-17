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女性護理｜女生月經飄臭蛋味　狂流分泌物自購藥物治療　用力如廁扯出一物超驚嚇

保健美顏 08:00 2024/02/17

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女性私處護理要謹慎！一名台灣女子去年12月起發現月經散發異味，直到經期結束後，下體仍一直飄出惡臭兼流出大量分泌物，沾上分泌物的衣物亦同樣散發出臭味，令她極為困擾。事主起初以為自己受到細菌感染，於是自購藥物進行治療，惟病情仍時好時壞，外出旅遊時更出現尿頻症狀，故打算旅遊結束後到醫院求醫。未料旅程最後一日，事主如廁時摸到下體出現一異物，扯出後驚見一條疑似放置體內逾一個月的灰色棉條，令她大感震驚。

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下體傳惡臭兼流大量分泌物 

該名於愛爾蘭留學的台灣女子，日前於網上討論區「Dcard」以「衛生棉條躺在我陰道一個月」為題發文，指自己以往月經來潮時都會使用衛生棉條，而去年經期又適逢愛爾蘭聖誕節假期，因此幾乎天天喝酒、好幾天都是喝醉後才回家。去年12月26日開始，她發現經血中夾雜奇怪異味：

「不是典型的血味，也不是太悶散發出的氣味，但因為都是咖啡色的，想說等等看月經結束吧……」

結果7日後經期完結，那股如臭雞蛋般臭味仍然存在，下體更持續流出大量分泌物：「這個份量以及氣味已經多到我需要高頻率更換衛生棉條或是衛生棉（衛生巾）了，一分泌我可以馬上聞到臭雞蛋味……」為了不讓朋友及同事聞到，事主每半小時便需到廁所更換衛生用品；而她的房間內的睡眠用品，例如棉被、床單等亦無可避免沾到大量咖啡色分泌物，只要進入房間便會聞到惡臭，因此亦需每日清洗床單。

自購藥物治療仍病情反復

由於預約醫生問診需要等候兩周，因此她選擇諮詢身邊的台灣護士及藥劑師朋友，並嘗試用優碘坐浴改善症狀。坐浴一周後情況雖然有所好轉，但仍時好時壞，令她堅信自己只是受到細菌感染，只要堅持治療即可改善。惟症狀持續到第3周，卻開始出現粉紅色分泌物，事主又再到藥房向藥劑師問診，同時購入2次陰道塞藥進行治療：「我想說這是我最後的手段，都塞藥丸了不要還康復不了？」

病情一直拖延到第4周，事主出發前住愛丁堡旅行，然而分泌物仍然未止，途中她開始擔心自己是否患上嚴重疾病，開始考慮旅行回家後到醫院求醫。

下體扯出發灰棉條揭驚人真相

事主表示，自己旅行一向喜愛漫步拍照及悠哉逛街，因此到愛丁堡後亦幾乎沒有搭公車或是輕軌，第一日便已走了三萬步。而在那時開始，她亦出現尿頻症狀。

旅程第二日，事主於當地吃了中式火鍋放題後，突然感到一陣便意，子宮附近亦出現怪異感，因此急急回到青旅年舍上廁所。當她排泄後，開始擦拭下身時，卻突然摸到下體某處有一塊突出異物，輕輕扯出後發現是一條已經變灰的棉條，令她瞬間陷入恐慌：

「自從有怪味道開始後，我已經回歸（使用）衛生棉，我記憶中最後一次使用（棉條）就是12月26日……」

由於棉條於體內已有一月有餘，事主坦言當時非常擔心會中毒或受到感染：「我人生的跑馬燈在轉，我很怕我會被截肢……」幸而，她自棉條取出後分泌物亦幾乎完全消失，身體亦未有因此出現任何異狀、只是常常很累，而一個月來的婦科問題亦真相大白：「就是它卡在超級深處，每天發臭。」事主亦坦言事件極為驚悚，之後亦不敢再使用棉條，同時亦希望她的經歷可以為其他網民帶來警世作用。

女性衛生用品應4-6小時更換一次

本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受訪問指，陰道本身溫暖而潮濕，細菌更容易滋生，提醒女士在月經期間應該頻密更換衛生用品，衛生巾或棉條最好4至6小時更換一次，最多也不應超過8小時；特別在經量多的日子，應該更頻密地更換，否則可以感染陰道炎，嚴重更會出現中毒性休克綜合症。

當中，女士進行私處護理時，要留意以下要點：

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