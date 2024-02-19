飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

▲ Ivy So與陳安立齊參演ViuTV新劇《飛黃騰達》。

蘇雅琳（Ivy So）、陳安立（Brian）有份主演的ViuTV原創劇《飛黃騰達》熱播當中，二人在劇中同樣飾演投資比賽參加者，展現不同的人性面。

Ivy So、Brian同接受TOPick專訪，分享拍劇難忘事、投資經歷，Ivy、Brian互送「高帽」，Ivy更讚Brian「食飯食得好好睇」！

飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動 COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】

Ivy So捱凍說不出對白

回想起拍攝30集《飛黃騰達》，Ivy So憶起拍攝時天氣寒冷，需抵受低溫天氣下拍攝夏天的戲份，她記起當時是說不出對白呢！

Brian指眾人的角色是不斷地成長，他特別喜歡與Ivy So、Boris等一同參與的生活場口，他說：「劇集中的比賽有不同的階段，當一過關，伙伴們就會一同慶祝，這是很真實的，就是大家又拍多了十集。」

▲ 《飛黃騰達》（劇照）

Ivy So＋陳安立與角色一同成長

Ivy So演的古思玲（C Ling）與Brian演的歐陽睿（歐陽）在比賽中也成長了不少，Ivy So指：「本來在便利店任兼職的C Ling只是為賺錢、甚麼事也不懂，但報名參加投資大賽後，就認識不同的人以用手段取得情報，後來認識了歐陽後，就學會不用太誠實，也慢慢降低底線。」

她直言C Ling的形象、性格與自己相似，她說：「我本身也不是喜歡與別人交流太多。」

此時，Brian大爆：「她在拍攝首數天時，也不與一眾男演員聊天，她是獨自一人在聽歌、看劇本，可能覺得我們太膚淺。我當時覺得Ivy是很cool，也用了2星期去融化她。」

Ivy So直認，自己在每一個劇組內也有同樣情況：「但後來又會太癲癲，我自己本身是慢熱的人。」而Brian大讚對方是位很聰明、很勤力的演員，他分享道：「Ivy 是很醒目，導演、攝影師也認為她是『一點就明』。」

同時，Brian則指歐陽是一位好爸爸、為人圓滑兼與C Ling為合作關係，隨著參加投資大賽後，開始偏離了本身的自己。

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大談投資經歷

劇中的眾人參與投資遊戲，現實中的Brian、Ivy So各有深刻的投資經歷，Brian想起自己在2、3年前學投資、買股票，當時因股票市場不錯就產生貪念：「沒有真正認真研究、在高位時又不敢放，原來可以蝕至整個貨幣也消失，是一個很大的教訓。」

他續說：「有朋友指：『呢個Timing你要入』，然後反彈升了很多，我賺了錢也可以離場，是賺了3倍，但又覺得再有上升的機會。在凌晨3時，我覺得可以再看早上6、7時的情況，當我在早上7時起床，就發現它已歸零，損失了6位數字。現時的我變得成熟，學會止蝕、止賺。」

在2、3年前，Ivy就申請了一個美股投資戶口，她說：「我打算賺零用錢、車錢，就用$5000來玩，每晚需決定何時賣出股票，但也只賺了$200，倒不如用那段時間來睡覺，不過我當時經常在凌晨拍劇就可以留意著。」

Brian感慨地說：「藝人是很難作投資的，一拍攝時就連家人的來電也聽不到，我就曾錯過從事股票投資朋友的訊息。」

▲ Brian、Ivy So各有深刻的投資經歷。（陳慧安 攝）

Ivy So獲女神稱號成障礙？

Ivy So一直被封為仙氣女神、COLLAR顏值擔當，過往在處女劇《和解在後》的演出又獲得不少讚賞，背負女神稱號的她，或者因而被定型？

她指參與過的劇集、舞台劇的角色也屬陽光、正面，故希望未來可嘗試歐陽般有邪氣的角色。

第2次主演劇集的她，指拍畢《和解在後》就緊接《飛黃騰達》的拍攝，她說：「擔心過了2年也沒有成長，但方圓、C Ling是不一樣的角色，起碼讓大家看到我的不同面向。」

Brian補充道：「Ivy的角色（C Ling）在不同時期是有很大變化，她在拍攝時很了解自己在演哪一個時期的C Ling，一下子就可以作出轉換。」

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陳安立：我唔係好講到大話

Brian飾演的歐陽在劇中展現「渣」的一面，他直認是一大挑戰，他強調：「我唔係好講到大話」，他也不喜歡說謊，畢竟說了一次謊後就需用不同的謊言蓋過它。

在劇中有喊戲的Brian，他認為自己已成為角色，故在拍攝喊戲時想起角色的處境，就很自然地進入狀態，是不需靠回想自己過往的經歷來「催淚」。

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Brian被Ivy讚「食飯食得好好睇」

Brian與一眾年青演員合作，他形容自己好像回到大學生時期：「他們真的很有精力，中午吃飯時會拍跳舞短片，我偶爾也會加入。」

繼《季前賽》後，Brian再與偶像團體成員合作，他認為與他們合作是很開心，也從他們身上學到表演者的自信、性格的展現，也是他過往在主持訓練中學不到的。

他提起Ivy So予他的難忘事，「Ivy So經常也要減肥，午餐時只吃沙律、菜、蘋果，有一次被Ivy讚『食飯食得好好睇』、很優雅、吃得很乾淨。」

Ivy連忙解釋：「我平時也有看吃播，我不是很喜歡狼吞虎嚥的人，Brian是一口一口地吃。」

Brian就認為Ivy是很尊重食物的人，他即席示範「我準備食你喇，嘩，好食啊」，Ivy指自己會為相當美味的食物而拍手鼓掌。他再爆Ivy練成了不把食物吞進肚子、只是咬了幾口就把食物吐出來。

只以沙律、蘋果來「醫肚」的Ivy，變相在休息期間就以睡覺來支撐自己的精神。在拍劇期間的Ivy也因此變得相當怕冷，在冷氣房內更需穿羽絨呢！

▲ 陳安立認為Ivy So是很尊重食物的人。（陳慧安 攝）

George@P1X3L「撞鬼」？

台前幕後一同經歷長時間拍攝，難免有疲倦不堪的時候，Ivy So只睡得4小時、沒有放假日，Brian提起P1X3L成員歐鎮灝（George）有「撞鬼」經歷！

眾人到很偏僻的新界村屋拍攝，George在化妝時在播《大悲咒》、他在拍攝吃飯場面時指自己很重，Ivy指：「George在搭升降機時，在門縫看到有一些手伸出來、升降機門又關不了。」

Ivy So、Brian均指自己沒有遇過如此的情況，導演就指George是有這樣的體質。

▲ George（圖右4）有「撞鬼」經歷？（《飛黃騰達》（劇照）

好勝之人？

Brian熱愛籃球、Ivy So則是參加《全民造星IV》入行，來 到拍劇時經歷投資大賽，兩位對評定自己是否好勝也有一番看法，Brian承認自己是好勝的人，但不會像角色歐陽般，為了勝利而傷害身邊的朋友。

身為人夫的Brian為「造人」努力當中，並公開心中所想的完美畫面：「我很想與自己的小朋友到遊輪上玩，小朋友在泳池游泳，自己則坐在沙灘椅上看書。」

Ivy So稱自己沒有很大好勝心的人：「我本身不太有自信心，拍劇時也需在家做很多功課來令自己感安心，也免得一邊演戲一邊想不同的事。」

她也未有抗拒大家稱她是「天才型演員」，「感謝大家看得起我，老實說，我自己經常也會作審視，會找到自己做得不夠好的地方，也感謝不同的稱讚的說話。」

她續說：「我不是因為讚賞而增加信心，而是隨著拍了15集劇集、橫跨3個月的舞台劇、30集的劇集，每一次也是新的大挑戰，慢慢學到更多不同的事，讓我接下來安心接受不同的挑戰。而電影對我而言是神域，希望自己在有更多歷練時再嘗試。」

Ivy So自揭演不太討好的角色，就如《飛黃騰達》中許寶恆（Alice）所演的慧慧。Brian就想演運動員，皆因他早前訪問運動員時，明白他們的經歷是辛酸，即是付出努力過後也未必得到成果，故希望有機會可經歷他們的人生！

Ivy So@COLLAR：

Make up: Janice Wong

Hair: Ricky Lam

Wardrobe: Sandro & Maje

Stylist: Daniel Cheung

記者：陳淑霖

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