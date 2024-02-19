  • 25°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 16:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

娛樂 15:49 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

Ivy So與陳安立齊參演ViuTV新劇《飛黃騰達》。

蘇雅琳（Ivy So）、陳安立（Brian）有份主演的ViuTV原創劇《飛黃騰達》熱播當中，二人在劇中同樣飾演投資比賽參加者，展現不同的人性面。

Ivy So、Brian同接受TOPick專訪，分享拍劇難忘事、投資經歷，Ivy、Brian互送「高帽」，Ivy更讚Brian「食飯食得好好睇」！

飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動　COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】

Ivy So捱凍說不出對白 

回想起拍攝30集《飛黃騰達》，Ivy So憶起拍攝時天氣寒冷，需抵受低溫天氣下拍攝夏天的戲份，她記起當時是說不出對白呢！

Brian指眾人的角色是不斷地成長，他特別喜歡與Ivy So、Boris等一同參與的生活場口，他說：「劇集中的比賽有不同的階段，當一過關，伙伴們就會一同慶祝，這是很真實的，就是大家又拍多了十集。」

《飛黃騰達》（劇照）

Ivy So＋陳安立與角色一同成長

Ivy So演的古思玲（C Ling）與Brian演的歐陽睿（歐陽）在比賽中也成長了不少，Ivy So指：「本來在便利店任兼職的C Ling只是為賺錢、甚麼事也不懂，但報名參加投資大賽後，就認識不同的人以用手段取得情報，後來認識了歐陽後，就學會不用太誠實，也慢慢降低底線。」

她直言C Ling的形象、性格與自己相似，她說：「我本身也不是喜歡與別人交流太多。」

此時，Brian大爆：「她在拍攝首數天時，也不與一眾男演員聊天，她是獨自一人在聽歌、看劇本，可能覺得我們太膚淺。我當時覺得Ivy是很cool，也用了2星期去融化她。」

Ivy So直認，自己在每一個劇組內也有同樣情況：「但後來又會太癲癲，我自己本身是慢熱的人。」而Brian大讚對方是位很聰明、很勤力的演員，他分享道：「Ivy 是很醒目，導演、攝影師也認為她是『一點就明』。」

同時，Brian則指歐陽是一位好爸爸、為人圓滑兼與C Ling為合作關係，隨著參加投資大賽後，開始偏離了本身的自己。

點擊圖片放大
+5
+4

大談投資經歷

劇中的眾人參與投資遊戲，現實中的Brian、Ivy So各有深刻的投資經歷，Brian想起自己在2、3年前學投資、買股票，當時因股票市場不錯就產生貪念：「沒有真正認真研究、在高位時又不敢放，原來可以蝕至整個貨幣也消失，是一個很大的教訓。」

他續說：「有朋友指：『呢個Timing你要入』，然後反彈升了很多，我賺了錢也可以離場，是賺了3倍，但又覺得再有上升的機會。在凌晨3時，我覺得可以再看早上6、7時的情況，當我在早上7時起床，就發現它已歸零，損失了6位數字。現時的我變得成熟，學會止蝕、止賺。」

在2、3年前，Ivy就申請了一個美股投資戶口，她說：「我打算賺零用錢、車錢，就用$5000來玩，每晚需決定何時賣出股票，但也只賺了$200，倒不如用那段時間來睡覺，不過我當時經常在凌晨拍劇就可以留意著。」

Brian感慨地說：「藝人是很難作投資的，一拍攝時就連家人的來電也聽不到，我就曾錯過從事股票投資朋友的訊息。」

Brian、Ivy So各有深刻的投資經歷。（陳慧安 攝）

Ivy So獲女神稱號成障礙？

Ivy So一直被封為仙氣女神、COLLAR顏值擔當，過往在處女劇《和解在後》的演出又獲得不少讚賞，背負女神稱號的她，或者因而被定型？

她指參與過的劇集、舞台劇的角色也屬陽光、正面，故希望未來可嘗試歐陽般有邪氣的角色。

第2次主演劇集的她，指拍畢《和解在後》就緊接《飛黃騰達》的拍攝，她說：「擔心過了2年也沒有成長，但方圓、C Ling是不一樣的角色，起碼讓大家看到我的不同面向。」

Brian補充道：「Ivy的角色（C Ling）在不同時期是有很大變化，她在拍攝時很了解自己在演哪一個時期的C Ling，一下子就可以作出轉換。」

點擊圖片放大
+7
+6

陳安立：我唔係好講到大話

Brian飾演的歐陽在劇中展現「渣」的一面，他直認是一大挑戰，他強調：「我唔係好講到大話」，他也不喜歡說謊，畢竟說了一次謊後就需用不同的謊言蓋過它。

在劇中有喊戲的Brian，他認為自己已成為角色，故在拍攝喊戲時想起角色的處境，就很自然地進入狀態，是不需靠回想自己過往的經歷來「催淚」。

點擊圖片放大
+4
+3

Brian被Ivy讚「食飯食得好好睇」

Brian與一眾年青演員合作，他形容自己好像回到大學生時期：「他們真的很有精力，中午吃飯時會拍跳舞短片，我偶爾也會加入。」

繼《季前賽》後，Brian再與偶像團體成員合作，他認為與他們合作是很開心，也從他們身上學到表演者的自信、性格的展現，也是他過往在主持訓練中學不到的。

他提起Ivy So予他的難忘事，「Ivy So經常也要減肥，午餐時只吃沙律、菜、蘋果，有一次被Ivy讚『食飯食得好好睇』、很優雅、吃得很乾淨。」

Ivy連忙解釋：「我平時也有看吃播，我不是很喜歡狼吞虎嚥的人，Brian是一口一口地吃。」

Brian就認為Ivy是很尊重食物的人，他即席示範「我準備食你喇，嘩，好食啊」，Ivy指自己會為相當美味的食物而拍手鼓掌。他再爆Ivy練成了不把食物吞進肚子、只是咬了幾口就把食物吐出來。

只以沙律、蘋果來「醫肚」的Ivy，變相在休息期間就以睡覺來支撐自己的精神。在拍劇期間的Ivy也因此變得相當怕冷，在冷氣房內更需穿羽絨呢！

陳安立認為Ivy So是很尊重食物的人。（陳慧安 攝）

George@P1X3L「撞鬼」？

台前幕後一同經歷長時間拍攝，難免有疲倦不堪的時候，Ivy So只睡得4小時、沒有放假日，Brian提起P1X3L成員歐鎮灝（George）有「撞鬼」經歷！

眾人到很偏僻的新界村屋拍攝，George在化妝時在播《大悲咒》、他在拍攝吃飯場面時指自己很重，Ivy指：「George在搭升降機時，在門縫看到有一些手伸出來、升降機門又關不了。」

Ivy So、Brian均指自己沒有遇過如此的情況，導演就指George是有這樣的體質。

George（圖右4）有「撞鬼」經歷？（《飛黃騰達》（劇照）

好勝之人？

Brian熱愛籃球、Ivy So則是參加《全民造星IV》入行，來 到拍劇時經歷投資大賽，兩位對評定自己是否好勝也有一番看法，Brian承認自己是好勝的人，但不會像角色歐陽般，為了勝利而傷害身邊的朋友。

身為人夫的Brian為「造人」努力當中，並公開心中所想的完美畫面：「我很想與自己的小朋友到遊輪上玩，小朋友在泳池游泳，自己則坐在沙灘椅上看書。」

Ivy So稱自己沒有很大好勝心的人：「我本身不太有自信心，拍劇時也需在家做很多功課來令自己感安心，也免得一邊演戲一邊想不同的事。」

她也未有抗拒大家稱她是「天才型演員」，「感謝大家看得起我，老實說，我自己經常也會作審視，會找到自己做得不夠好的地方，也感謝不同的稱讚的說話。」

她續說：「我不是因為讚賞而增加信心，而是隨著拍了15集劇集、橫跨3個月的舞台劇、30集的劇集，每一次也是新的大挑戰，慢慢學到更多不同的事，讓我接下來安心接受不同的挑戰。而電影對我而言是神域，希望自己在有更多歷練時再嘗試。」

Ivy So自揭演不太討好的角色，就如《飛黃騰達》中許寶恆（Alice）所演的慧慧。Brian就想演運動員，皆因他早前訪問運動員時，明白他們的經歷是辛酸，即是付出努力過後也未必得到成果，故希望有機會可經歷他們的人生！

Ivy So@COLLAR：

Make up: Janice Wong

Hair: Ricky Lam

Wardrobe: Sandro & Maje

Stylist: Daniel Cheung

記者：陳淑霖

最新影片推介：丘靜雯專訪

TOPick柴犬追星
最美主播丨丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動　COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】
15:10 2024/02/14
飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動　COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】
【和解在後】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格【有片】
20:00 2023/03/29
【和解在後】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格【有片】
COLLAR成員丨Ivy So穿黑絲騷長腿　蘇雅琳靚到超犯規MIRROR都畀Like【多圖】　　
16:45 2023/12/07
COLLAR成員丨Ivy So穿黑絲騷長腿　蘇雅琳靚到超犯規MIRROR都畀Like【多圖】　　

你可能感興趣

飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動　COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】
15:10 2024/02/14
飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動　COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】
【和解在後】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格【有片】
20:00 2023/03/29
【和解在後】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格【有片】
COLLAR成員丨Ivy So穿黑絲騷長腿　蘇雅琳靚到超犯規MIRROR都畀Like【多圖】　　
16:45 2023/12/07
COLLAR成員丨Ivy So穿黑絲騷長腿　蘇雅琳靚到超犯規MIRROR都畀Like【多圖】　　
蘇雅琳 陳安立 娛樂行業 娛樂人物職業 演員 飛黃騰達 COLLAR ViuTV 電視劇 娛樂機構

最高瀏覽

何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）