【三隧分流】運輸及物流局：方案實施兩個月已見成效　紅隧車龍繁忙時間減少超過1公里

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政府去年12月起在三條過海隧道，向過海私家車及電單車實施「分時段收費」方案。運輸及物流局今日（15日）在社交媒體發文指，方案實施兩個月已見成效，整體車龍和塞車情況已有紓緩。三隧的收費隨著時段而變化，駕駛者可以更靈活地選擇出行時間和隧道，節省時間同時減少耗油耗電，保護環境。

運輸及物流局指，初步數據顯示，尤其是在早晚繁忙時段，三隧整體車龍縮短，紅隧和東隧的成效顯著。在繁忙時段，紅隧和東隧的車龍普遍分別減少超過1公里和0.5公里；而在繁忙時段以外的時間，即佔全日近八成時間，三條過海隧道，包括以往經常出現擠塞的紅隧的交通整體暢順。鄰近隧道口的非過海交通亦有所改善。

局方又指，西隧收費整體下調吸引部分駕駛者轉用西隧，符合政府的預期。三隧分流的目的是更有效地利用三隧的容量，理順過往因價格差距而出現分配不均的交通情況，將繼續密切監察情況，並根據交通需要考慮作出進一步調整。

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記者：吳穎嵛