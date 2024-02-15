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【大學發展】浸大有意全校遷入北都教育城　衞炳江：可與政府商討交還九龍塘用地細節

社會 17:20 2024/02/15

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浸大校長衞炳江指，有意將浸大遷入北部都會區的「大學教育城」。（陳靜儀攝）

浸大今日（15日）舉行新春傳媒午宴，校方表示有意遷入北部都會區的「大學教育城」，對於將整間學校或部分校園搬遷都有興趣。

校長衞炳江表示，現時浸大校園用地「相當緊張」，需要用盡辦法擴充，並舉例指有教授盼擴充校內工作室亦無法如願。他亦稱，搬遷為初步構想，最終須視乎政府及校董會決定，而校方已於去年8月與教育局及教資會會面提出意見、表達意願。

衞認為「細節非常重要」，未知須交還九龍塘校園部分或全部用地，不過稱對所有事保持開放態度，認為可再與政府商討。他又期望，日後北都校園能夠做到交通方便，地方比現時九龍塘校園大，甚至愈大愈好，並預留地方供將來擴建之用，更希望政府提供搬遷資助；至於如何處置九龍塘校園用地，

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記者：梁凱婷

北部都會區 衞炳江 大學教育 大學 學校 九龍塘 教育局

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