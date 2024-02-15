  • 25°C
香港時間 : 2024215日 (週四) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美

娛樂 17:31 2024/02/15

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

梁麗翹這輯唯美全家福很吸睛呢！

《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）育有一對子女，女兒現時5歲半，兒子4月就滿2歲，但Nicole身型Fit到漏，完全不似已為人母！

大約半年前，即誕下兒子1年左右，她已極速修身成功，當時還來一個性感大解放，一家四口到沙灘拍攝唯美全家福 ，當日Nicole以透視裝上陣，透出內裡的白色比堅尼，展現健康性感美，她笑言過了半年才有勇氣公開美照，回想起來，也是一個很美好的回憶。

新年節目｜江若琳首年帶囝囝逗利是別具意義　張名雅一家出埠滑雪梁麗翹訂餐廳睇煙花

點擊圖片放大
+6
+5

老公鼓勵公開性感唯美照

Nicole接受TOPick訪問時稱，自己一直想在沙灘拍攝唯美照片，所以懷有第二胎的時候，就已經計劃到沙灘拍攝孕照，豈料當時疫情嚴重，無奈打消這個念頭，直到兒子一歲多，決定重拾「沙灘夢」，她笑說：「本來3個人一齊影，現在變4個，其實女兒小時候跟我們拍了一輯相，現在兒子也有拍，很公平。」

見到Nicole穿身白色比堅尼，外披一件白色薄紗，若隱若現，性感卻不失高貴感覺，她透露跟當日的形象指導已合作多時，對方常幫她做不同造型，可謂合作無間。她又解釋為何照片拍攝了半年才公開：「中途揀相，等等下，終於找到一日可以發佈。其實有更爆的照片，我自己未有勇氣公開，哈哈。」

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜單文柔為陳展鵬品牌注入新元素　因愛女患濕疹研製天然護膚膏

兒子亂摸險扯甩衫

問到老公會否覺得她太性感而禁止公開照片？Nicole笑說:「他很開通，不覺得有什麼問題，他說沒有問題，公開吧，而且不算太性感，泳衣外有層紗遮遮掩掩。」

她又分享拍攝途中的趣事：「其實我沒有特別做安全措施防走光，只當一般泳衣褲穿，但拍照時我的兒子經常亂摸我，怕他扯甩我件衫，幸好最後OK，當日用了半日時間拍攝，下午12時出發，拍到5、6時，小朋友玩到累了就回去，我自己再留下來拍攝，總共拍了幾個造型。」她指每次看到照片，都是一個美好回憶。

提到產後一年左右已Fit到爆，曾經公開「生酮飲食」減肥法的Nicole表示，自己能夠瘦身成功，跟子女有漠大關係，她自言跟老公當了父母後，變得很注重健康，因為很想看到小朋友長大成人，到老了還可以做精靈老人家。

高貴性感

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：李惠儀

相關文章

【愛馬仕】梁麗翹親授3大Hermès特賣場攻略　5折入手經典配飾及鞋款
17:40 2021/11/19
【愛馬仕】梁麗翹親授3大Hermès特賣場攻略　5折入手經典配飾及鞋款
【孕婦打針】懷孕8個月打第三針復必泰　梁麗翹：保護自己保護BB
19:38 2022/02/25
【孕婦打針】懷孕8個月打第三針復必泰　梁麗翹：保護自己保護BB
【最Fit孕婦】產第一胎後體重160磅　梁麗翹靠生酮飲食7個月減50磅
15:05 2022/03/21
【最Fit孕婦】產第一胎後體重160磅　梁麗翹靠生酮飲食7個月減50磅
【湊成「好」字】突然作動差點來不及去醫院　梁麗翹順產誕子全程不用1小時
14:41 2022/04/07
【湊成「好」字】突然作動差點來不及去醫院　梁麗翹順產誕子全程不用1小時

你可能感興趣

【愛馬仕】梁麗翹親授3大Hermès特賣場攻略　5折入手經典配飾及鞋款
17:40 2021/11/19
【愛馬仕】梁麗翹親授3大Hermès特賣場攻略　5折入手經典配飾及鞋款
【孕婦打針】懷孕8個月打第三針復必泰　梁麗翹：保護自己保護BB
19:38 2022/02/25
【孕婦打針】懷孕8個月打第三針復必泰　梁麗翹：保護自己保護BB
【最Fit孕婦】產第一胎後體重160磅　梁麗翹靠生酮飲食7個月減50磅
15:05 2022/03/21
【最Fit孕婦】產第一胎後體重160磅　梁麗翹靠生酮飲食7個月減50磅
梁麗翹 娛樂人物職業 演員 夫妻之道 東張西望

最高瀏覽

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）