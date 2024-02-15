東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美

▲ 梁麗翹這輯唯美全家福很吸睛呢！

《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）育有一對子女，女兒現時5歲半，兒子4月就滿2歲，但Nicole身型Fit到漏，完全不似已為人母！

大約半年前，即誕下兒子1年左右，她已極速修身成功，當時還來一個性感大解放，一家四口到沙灘拍攝唯美全家福 ，當日Nicole以透視裝上陣，透出內裡的白色比堅尼，展現健康性感美，她笑言過了半年才有勇氣公開美照，回想起來，也是一個很美好的回憶。

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老公鼓勵公開性感唯美照

Nicole接受TOPick訪問時稱，自己一直想在沙灘拍攝唯美照片，所以懷有第二胎的時候，就已經計劃到沙灘拍攝孕照，豈料當時疫情嚴重，無奈打消這個念頭，直到兒子一歲多，決定重拾「沙灘夢」，她笑說：「本來3個人一齊影，現在變4個，其實女兒小時候跟我們拍了一輯相，現在兒子也有拍，很公平。」

見到Nicole穿身白色比堅尼，外披一件白色薄紗，若隱若現，性感卻不失高貴感覺，她透露跟當日的形象指導已合作多時，對方常幫她做不同造型，可謂合作無間。她又解釋為何照片拍攝了半年才公開：「中途揀相，等等下，終於找到一日可以發佈。其實有更爆的照片，我自己未有勇氣公開，哈哈。」

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兒子亂摸險扯甩衫

問到老公會否覺得她太性感而禁止公開照片？Nicole笑說:「他很開通，不覺得有什麼問題，他說沒有問題，公開吧，而且不算太性感，泳衣外有層紗遮遮掩掩。」

她又分享拍攝途中的趣事：「其實我沒有特別做安全措施防走光，只當一般泳衣褲穿，但拍照時我的兒子經常亂摸我，怕他扯甩我件衫，幸好最後OK，當日用了半日時間拍攝，下午12時出發，拍到5、6時，小朋友玩到累了就回去，我自己再留下來拍攝，總共拍了幾個造型。」她指每次看到照片，都是一個美好回憶。

提到產後一年左右已Fit到爆，曾經公開「生酮飲食」減肥法的Nicole表示，自己能夠瘦身成功，跟子女有漠大關係，她自言跟老公當了父母後，變得很注重健康，因為很想看到小朋友長大成人，到老了還可以做精靈老人家。

▲ 高貴性感

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責任編輯：李惠儀