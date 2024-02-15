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【23條立法】衞炳江料立法不影響本地學術自由及地位　不減海外學者來港意欲

社會 17:51 2024/02/15

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浸大今日（15日）舉行新春傳媒午宴。（陳靜儀攝）

政府正就《基本法》23條立法進行公眾諮詢，浸大校長衞炳江今日（15日）出席新春傳媒午宴時指，「無自由是絕對的，23條立法是香港的憲制責任，無可能無限期拖下去」，並指自《港區國安法》實施後，未見本港學術自由受到影響，相信23條立法後亦不會影響本地學術自由及地位。

浸大校長衞炳江相信，23條立法後不會影響本地學術自由及地位。（陳靜儀攝）

對於《基本法》23條立法，曾於美國生活的衞炳江形容當地法例「好多都好辣」，並指很多地方和國家的法案甚至「更辣」。衞亦認為，香港擁有相當好的學術及言論自由，而23條立法不會影響海外學者來港意欲、對學界造成影響，「要來的人（學者）就會來，不來的亦都不會來」。

常務副校長黃定發亦指，23條立法不會阻礙學者、或令他們因而沒有興趣來港任職。

常務副校長黃定發亦指，海外或內地學者或會認為23條立法「是應該的」，原因是每個國家都有國安法或類似23條的法例、「名正言順」，因此立例不會阻礙學者、或令他們因而沒有興趣來港任職。

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記者：梁凱婷

人權 一國兩制 大學 社會矛盾 衞炳江 港區國安法 國安法 香港 美國 廿三條立法

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