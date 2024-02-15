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視后丨胡定欣不想局限演強勢角色　自嘲做喜劇有難度：想找到不同的可能性

娛樂 19:08 2024/02/15

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胡定欣不想只局限演強勢角色。

作為演員勇於尋求突破，希望不斷被塑造新角色給觀眾，視后胡定欣亦毫不例外，近年她有份參與的劇集《白色強人II》﹑《廉政狙擊》以及《破毒強人》均以「女強人」形象現身，加上外表讓人感覺強勢，故「強」這個字總與定欣掛勾。

不過新一年她不想再規限自己只在這個標籤，望能讓觀眾看見不一樣的胡定欣，不再只是女強人，而是能從舊日的角色跳出，找尋新的自己，定欣接受TOPick專訪表示：「在這個範疇入面太久 ，我想改變。」

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不想只是女強人角色

在這行打滾了近23年的定欣，在搏殺時期一年有4部劇播出，產量多多，演繹過無數角色的她，隨着階段轉變，對自己的要求表現相對亦會有所提升，現在的定欣希望在角色方向上會有改變，能讓觀眾感受不一樣的感覺。

她說：「因為這幾年我在《白色強人II》﹑《廉政狙擊》以及《破毒強人》，開始塑造了一個知性型女強人，但我又不想再規限自己只在這個標籤，很想嘗試與本質元素不只是這樣的角色。」

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新衝擊角色

定欣續指想做不一樣的角色，惟還未遇到此類型的劇本：「不想規限強弱與否 ，而是個故事入面或與我過往做的角色並不相同，因為過往我通常用動作上面表達自己的能力，但我想試新的事物，完全不在我曾經演的角色元素入面。 」

在別人眼中「強」這個字總離不開她，她深明這也是一些角色可塑造可取之處，惟作為成功的演員是需要不斷有新衝擊，才能再蛻變成長，「在這個範疇入面太久，而我覺得在角色上好看的原因不只有這樣，所以我想改變，找到自己不同的可能性。」

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喜劇有難度？

在過往的角色上較少見到定欣演喜劇，她笑言樣子太過正經，又自言不擅長演喜劇：「我覺得自己不懂得處理喜劇，亦非手到拿來，也是較適合做正劇，你看我個樣太過正經。」

定欣又大賣關子透露剛拍畢的《巾幗梟雄之懸崖》，在角色上對其而言是很大的挑戰和衝擊。

外表看似強勢，骨子內滿載柔情，她是筆者心中的胡定欣。

化妝：Cyrus Lee

髮型：Matt Chiu XENTER SALON

場地：Madame Fu-Grand Cafe Chinois

記者：陳曉柔

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