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【立法會】政府料今年可向工務小組提63個工程計劃　改建國際調解院花2至5億

政治 17:38 2024/02/15

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立法會工務小組將於2月27日加開會議。(資料圖片)

政府預計，在2024年立法會會期，可提請立法會工務小組委員會審議的工程計劃共有63個，包括改建舊灣仔警署為國際調解院、黃大仙雨水排放系統改善工程、新田科技城發展第一期第一階段工程等，其中，改建舊灣仔警署為政府間國際組織總部，預計費用為2億元至5億元；新田科技城發展第一期第一階段工程的預計費用為100億元以上。工務小組應政府當局要求，將於二月底加開會議。

政府向立法會提交文件指，預計可提請工務小組委員會審議的工程計劃共有63個，包括改建舊灣仔警署為國際調解院，首個以香港為總部的政府間國際組織，預計費用為2億元至5億元；黃大仙雨水排放系統改善工程，在黃大仙摩士公園進行蓄洪計劃，以及相關的雨水排放系統改善工程，預計費用為10億元至50億元；新田科技城發展第一期第一階段工程，工地平整和基礎設施，預計費用為100億元以上。

63 個工程計劃中，有1個，即推展「簡約公屋」項目第二批項目，已於這立法會會期較早時提請工務小組委員會審議並獲通過。

工務小組2月加會

工務小組將在2月21日召開一個兩小時的會議，財經事務及庫務局指，預計有5項議程項目將於2月份提交予工務小組考慮，尋求2月加開會議，工務小組主席謝偉銓同意，工務小組將於2月27日加開會議。

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責任編輯：區綽彥

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