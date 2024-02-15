【猴痘】48歲男患猴痘出疹留醫　潛伏期內曾於新加坡有高風險接觸

▲ 48歲男患猴痘出疹留醫，潛伏期內曾於新加坡有高風險接觸。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，個案涉及一名有長期病患的48歲男病人。他於2月7日開始出疹，其後於2月9日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人情況穩定，並正被安排入住瑪嘉烈醫院。

初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪新加坡，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾於新加坡有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

本港至今共錄得57宗猴痘確診個案。中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。

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記者：黃穎津