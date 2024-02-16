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元宵好去處｜一文盡看港島4大元宵打卡熱點　昇運樹+猜燈謎+懷舊機械人

親子好去處 13:56 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

邀得鐵寶奇盒潮流玩具設計師黎演樂參與裝置創作(官方圖片)

新年假期過後，為延續喜慶節日氣氛，發展局和海濱事務委員會舉辦《海濱新維度 • 拼湊生活彩圖》活動，市民到指定大型裝置打卡，即有機會贏得一連串元宵節活動體驗的機會。

《海濱新維度 • 拼湊生活彩圖》於2月17日(年初八)在灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」和北角「東岸公園主題區」舉行「海濱迎龍接福賀新禧」活動。

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

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聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

另外，由2月3日至16日期間，首50對到訪任何三個「海濱共享空間場地」並成功登記參加「海濱深度體驗甜蜜賞」打卡活動的人士，有機會於2月24日(元宵節)免費享用Harbour Fun Restaurant and Bar 雙人甜蜜蜜下午茶套餐或雙人萌爆鴨仔水上單車船體驗(一節)，暢遊和體驗海濱的多元特色；元宵節當日灣仔「水上運動及康樂主題區」更會展出100個由聖雅各福群會「賽馬會力行工場＋伍威權彩虹工作室」復康人士協助製作的花燈裝飾，並設猜燈謎遊戲，送出限量小禮物。

灣仔「HarbourChill海濱休閒站」「至Chill地標！」裝置

9米高充氣雙面「至Chill地標！」裝置，矚目維港氣勢盡顯，大紅大紫雙面色調充滿新年及元宵節氣氛。遊人可轉動巨型立體拼圖，以不同的祝頌語作拍照背景，為親朋送上祝賀，同場設多組幸運草砌圖座椅和互動拼圖迷宮。

INFO
位置：灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東
交通：從灣仔會展站A2出口步行約5分鐘；從灣仔渡輪碼頭步行約3分鐘
亮燈時間：下午5時至晚上11時

大型打卡裝置為海濱增添不少浪漫氣氛。（官方圖片）

灣仔「水上運動及康樂主題區」- 「八星報喜旺新禧」鐵寶機械人裝置

新開放的灣仔「水上運動及康樂主題區」—「海濱站」以「八星報喜旺新禧」為主題，邀得香港潮流玩具設計師黎演樂(Lock)設計6米高「黃金朱古力鐵寶機械人」，寓意財運桃花豐收，並連同7個滿載香港情懷造型的機械人裝置(包括：港式奶茶、中巴、懷舊電話、叮叮電車、紅色小巴、卡式機和懷舊信箱)，喚起市民集體回憶。

INFO
地點：灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開
亮燈時間：下午5時至晚上11時

銅鑼灣「活力避風塘主題區」- 「昇福昇運樹」裝置

6米高的「昇福昇運樹」立體裝置，配合感應互動亮燈裝置和幸運草拼圖風車，祈求步步高陞、風調雨順。

INFO
地點：位於維園道怡和午炮及銅鑼灣消防局之間
亮燈時間：下午5時至晚上11時

灣仔海濱設有大型裝置迎接元宵。（官方圖片）

北角「東岸公園主題區」- 「游龍維港」沉浸式編織藝術裝置

大會打造逾120米長的「游龍維港」沉浸式編織藝術裝置，邀請了香港藝術家馬穎汶，結合繩結和建築，以幾何交錯的編織技術，為高達5米的龍頭裝置賦予色彩和現代感，配搭鱗光及色彩繽紛的龍身躍動維港，寓意龍騰四海、風生水起。馬穎汶和她的技術團隊更帶領社區民眾共融協作，運用10種顏色合共超過1.6公里的繩編織出彩龍頭，傳承編織工藝文化。

INFO
地點：炮台山屈臣道以西
亮燈時間：下午5時至晚上11時

記者：傅承嘉

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