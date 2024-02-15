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【浸大兩院合併】校董會下月審議合併方案　校方指學生校友無很大反對聲音

社會 19:12 2024/02/15

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浸大文學院及社會科學院合併引起爭議。（資料圖片）

浸大校董會下月將審議文學院及社會科學院合併方案，最快7月1日落實，惟惹來學生反對，浸大社會科學院院長黎永亮今（15日）於傳媒午宴時表示，若校內沒有人有意見「不是太正常」，並提到校方早前舉行多場諮詢會，有教職員提出疑慮及意見，但印象中並無教職員表示十分反對合併。浸大校長衞炳江亦重提教育轉變極快，認為課程改革有助學生適應畢業後的社會及未來。

黎永亮認為，兩科合併主要為加強不同範疇的合作，有助「拆牆鬆綁」，令學生在合併後更容易跨學系選科，舉例指歷史系學生日後選修文學會更容易。他亦指，大學若出現任何新改革，都會預期學生存在擔憂，若校內沒有人有意見「不是太正常」，但強調校方已舉辦多場師生諮詢會，將收集到的建議融入合併草案，並無教職員表示十分反對合併，系主任亦向他反映學生及校友都沒有很大反對聲音。黎又稱，大學現時「求才若渴」，故未來會繼續招募人手，不會因合併而削減人手。

浸大副校長兼署理文學院院長周偉立亦指，校方已成立6個工作小組，針對合併後4個學部的未來方向、探討學術發展、學生組織等事務，及行政人員等整合等，並會繼續就合併諮詢師生，再定期匯報進展。周相信，兩院合併後教師行政工作會減少，可專注於教學、研究、知識換移，而團隊壯大後，教職員升遷機會將會增加、工作機會亦會變得多元化。

衞炳江與團隊在上任後已開始推動課程改革及學術架構重整，他又重提，教育轉變極快，傳統分開文理科的概念過時，認為「變幻才是永恆」，課程改革有助學生面對急速轉變的未來、畢業後的社會，因此在2年前推出4個跨學科的本科課程，課程收生理想；校方亦已成立跨學科本科課程部，配合有關課程。

對於浸大建議改組校董會，方案包括將校董會人數由36人減至28人、校外校董比例由5成增至68%，學生校董代表由現時學生會會長出任改為由全日制本科生互選產生；校方明日（16日）將舉行面對面諮詢，其後經工作小組討論後呈交至校董會，最終由立法會修例。衞炳江指，若將來無學生參選，代表學生對校政沒興趣、即「學校教育可能出了問題」，但認為無人參選機率低。他又指，校方未有討論過有關情況，不過稱個人而言反對委任，認為學生校董代表應該由學生選出。

另外，浸大學生會幹事會內閣「滄溟」去年被校方指控政綱失實、「不符合社會的標準和價值觀」，涉事4名學生遭紀律處分，最終學生會全體變相遭到DQ並集體請辭。校長衞炳江稱，涉事學生發表不當言論，強調校方並無阻礙學生會選舉，只要符合法例便可，又指浸大是少數仍有學生會的大學。

浸大今日（15日）舉行傳媒午宴。（陳靜儀攝）

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記者：梁凱婷

衞炳江 歷史科 合併 概念 課程改革 大學 記者 選舉 興趣 立法會

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