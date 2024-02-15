母女關係丨女兒自小被媽媽毒打吆喝　真相揭盅令人詫異：媽媽把她當情敵

▲ 媽媽打女兒，是源於妒忌。

每次電話響起，她都會緊張得整個人跳起來，一陣厭惡感湧上心頭，令她想吐。她知道那一定是媽媽的來電，只有媽媽才會動不動就打電話給她，每次都是吩咐她做些瑣碎事情。

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她很氣，媽媽就是從來沒理會她的感受，女兒可能正忙上班，她有可能跟老闆開會，她會否正在見客？媽媽從來都不會想這些，她只會為自己設想。你是女兒，你就應該孝順父母、侍奉父母，媽媽盡情向女兒施行情感勒索。

她很羨慕身邊的好友，她們的媽媽都是溫柔體貼、明白事理的。她們會跟媽媽撒嬌、會跟媽媽把臂旅遊、會跟媽媽訴心事。但她跟媽媽的關係卻只有慘淡的空白，她從來感受不到愛和關懷。閉上眼睛，她只看見媽媽惡形惡狀的吆喝，只要稍為不合媽媽的意思嘛，她就會被狠狠的毒打。

從小，媽媽都會經常打她，用木衣架打、用膠拖鞋打、用手打，她叫破喉嚨媽媽仍不會停手，媽媽雙眼血紅像鬼上身般極之恐怖。她永遠也不會忘記每當媽媽發癲打她時，那個懦弱的爸爸卻將手掩耳，聽不見就當沒發生吧！

她恨媽媽，也恨爸爸。爸爸呀，你為甚麼不出手救我呀？是你縱容媽媽的虐兒行為的，是你將媽媽培育成大惡魔的！

有件事情，她就是想不通，為甚麼媽媽就是打她而從來不打弟弟？弟弟比她頑皮得多了，媽媽卻對他寬容，是她重男輕女嗎？太不公平了。

真相也許會令她詫異，媽媽打她是因為妒忌她！媽媽承受不了爸爸特別疼愛她這個女兒，於是潛意識把女兒看成是情敵，處處對付她。那是一種病態性嫉妒心理，卻不幸潛伏於不少母女的關係中呢！

全文刊於《經濟日報》專欄「會笑媽媽」，原題為「媽媽的情敵」

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