香港小姐丨50歲翁嘉穗身段不輸選港姐時　當年撃敗佘詩曼成四料冠軍【多圖】

▲ 當年四料港姐冠軍翁嘉穗堪稱凍齡女神。

佘詩曼憑《新聞女王》令本已具人氣的她事業再上一層樓，而且阿佘在TVB萬千星輝頒獎典禮成三料視后，在全民意選舉「觀眾在民間電視大獎」再奪最佳女主角成，更成四料視后。

其實當年與佘詩曼在1997年選香港小姐奪季軍入行，至於當年同屆冠軍翁嘉穗也不弱，同時獲「最上鏡小姐」、「東方美態大獎」、「都會魅力小姐」成四料港姐冠軍。可是論娛樂圈發展，翁嘉穗成績遠不及佘詩曼，而且甚至她當選後沒正式加入娛樂圈發展，不過卻成為一件熱爆的娛樂新聞主角。

因為翁嘉穗與同屆亞軍李明慧捲入二女爭一男的三角戀，當年被指橫刀奪愛閃搶較她長20年的富商鄔友正，此「鄔公奇案」當年成為城中八卦熱話。

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結果嫁入豪門成幸福少奶奶的翁嘉穗，婚後育有兩子，22歲的長子鄔謨雲（Jason）為香港舉重運動員，並刷新兩項世界紀錄。同時，Jason更於著名學府倫敦商學院攻讀碩士課程，可說能文能武。

至於現已50歲的翁嘉穗雖然不是藝人，但活躍於社交界及網上平台，她亦保養得十分好，體重長期維持110磅，她曾分享凍齡心得稱：「飲食要均衡，每天做少量運動，最重要不吃零食！皮膚方面每天晚上最好敷面膜，甚麼類型也可以！而其實最重要是心態，你常存感恩的心，改變負面的看法，持續這樣做，你會變得更美！」

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近日，翁嘉穗一家到峴港享受陽光海灘，在昨日（2月 14日）情人節，翁嘉穗於個人IG上載一段影片，當中除有她在旅行時於沙灘及划船等照片外，更激罕以黑色比堅尼上陣盡騷驕人上圍。

身段出眾外，而且上月中「入五」的她更無懼素顏上陣，而且皮膚滑溜，翁嘉穗還上載一束紅玫瑰照，並寫道：「出Trip都有花收。」相信是由丈夫鄔友所送，十分浪漫。

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