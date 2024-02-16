長壽之道︱相隔半世紀重返跳台　100歲伊朗跳水之父一躍入水全場歡呼

▲ 相隔半世紀重返跳台，100歲伊朗跳水之父一躍入水全場歡呼。

年老無礙追尋畢生熱愛的腳步！伊朗一名百歲人瑞從年輕時就熱愛跳水，除了日前在游泳世錦賽表演跳水，更將會參加世錦賽，成為最高齡參賽者，展現畢生對跳水的熱情。

最新影片：

綜合外媒報道，伊朗百歲人瑞Taghi Askari在本月9日在游泳世錦賽表演跳水，兩周後將參加世界游泳大師錦標賽，成為年齡最大的跳水參賽者。Askari在世錦賽中站上跳台，一躍入水，展現了他一生對跳水的熱愛，令人倍感鼓舞。當時全場一片掌聲，他隨後返回頒獎台接受歡呼並戴上獎牌，不禁喜極而泣。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

曾獲金牌 坦言初心不變

Askari表示，自己第一次接觸跳水，是小時候在住家附近的游泳池看到其他孩子輪流翻筋斗入水，令他產生熱情。長大後，他曾在1951年首屆亞運會上獲得銀牌和銅牌，更成為史上首人在跳台上以倒立姿勢及後空翻；41歲時參加國家級比賽更榮獲金牌，之後結束職業生涯。

▼ 點擊圖片放大 +2

Askari坦言，他從青少年時期至今一直熱愛跳水，即使已獲得過冠軍，但他從未停止熱愛這項運動：

「我一直很熱愛跳水，從1951年到現在一切都沒變，但我的表現除外！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm