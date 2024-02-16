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長壽之道︱相隔半世紀重返跳台　100歲伊朗跳水之父一躍入水全場歡呼

保健美顏 11:50 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

相隔半世紀重返跳台，100歲伊朗跳水之父一躍入水全場歡呼。

年老無礙追尋畢生熱愛的腳步！伊朗一名百歲人瑞從年輕時就熱愛跳水，除了日前在游泳世錦賽表演跳水，更將會參加世錦賽，成為最高齡參賽者，展現畢生對跳水的熱情。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】胸部出現硬塊等同患癌？ 醫生拆解乳癌7大常見症狀

綜合外媒報道，伊朗百歲人瑞Taghi Askari在本月9日在游泳世錦賽表演跳水，兩周後將參加世界游泳大師錦標賽，成為年齡最大的跳水參賽者。Askari在世錦賽中站上跳台，一躍入水，展現了他一生對跳水的熱愛，令人倍感鼓舞。當時全場一片掌聲，他隨後返回頒獎台接受歡呼並戴上獎牌，不禁喜極而泣。

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曾獲金牌 坦言初心不變

Askari表示，自己第一次接觸跳水，是小時候在住家附近的游泳池看到其他孩子輪流翻筋斗入水，令他產生熱情。長大後，他曾在1951年首屆亞運會上獲得銀牌和銅牌，更成為史上首人在跳台上以倒立姿勢及後空翻；41歲時參加國家級比賽更榮獲金牌，之後結束職業生涯。

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Askari坦言，他從青少年時期至今一直熱愛跳水，即使已獲得過冠軍，但他從未停止熱愛這項運動：

「我一直很熱愛跳水，從1951年到現在一切都沒變，但我的表現除外！」

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