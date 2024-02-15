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校長專欄｜父母叮囑遵從傳統新年習俗 校長：不是迷信而是出於對子女愛錫

升學教育 19:12 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

香港街頭每個角落都充滿節日氣氛。

在甲辰新年，喜氣洋洋，街上每個角落都充滿節日氣氛，尤其是疫情後，香港市民都特別珍惜每個與家人親友歡聚過節的時刻，而我和家人也不例外！

中國人一向重視農曆新年，傳統習俗亦特別多，由年廿三「祭灶」、年廿四「開炸」、年廿八「洗邋遢」至年初七「人日」及正月十五「元宵」，短短二十多天已經有十多個傳統習俗。過年時人們除了十分忙碌籌備外，亦有留意不少禁忌：新年忌買鞋、除夕夜忌晾衣服、初一忌睡午覺及洗頭等，真是「應有盡有」！

TOPick一分鐘
新年食品｜李漫芬教油炸煎堆小貼士 按壓粉糰以防表面爆開

我對習俗與禁忌沒有深究，有部份是從網上看到的，而絶大部份都是父母親在我兒時傳授予我，說中國人很迷信，我只能認同一半，亦有時只是抱着「寧可信其有，不可信其無」的心態看待。但細心一想父母親傳授的「目的」，他們寧願每年重複地叮囑，都不願我們有「惡運」的後果，父母親不是出於迷信，而是出於愛錫，因為他們一直放子女於首位。兒時的我只知跟從，青年的我不當是一回事，成年的我開始思考，現在是父親的我已深深體會到。人是需要歷程才能明白與珍惜，我決定做好教育下一代！

作為校長，我絕對認同教育局新增「孝親」為重點推行的價值觀之一，而在保良局的「保良精神」內，「感恩知德」是重要的素質，望全體保良局師生同工們都能擁有和實踐這份精神。中國人的傳統文化告訴我們「百行孝為先」，讓學生學懂孝順、感恩，明白飲水思源的道理，在我而言，比學懂一些知識學問還重要！

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撰文 : 黃志揚校長，M.H. 保良局陸慶濤小學

欄名 : TOPick校長專欄

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