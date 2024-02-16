教評專欄｜6名師生在寒風細雨下完成5公里長跑 校長：跑道上看到自己脆弱和不足

▲ 裘錦秋中學（屯門）6名師生完成5公里長跑。

寒風細雨下的星期日清晨，我校師生參加了「香港糖尿聯會健康長跑2024」。在過程中，他們所現的堅毅與無私，如同一束束和昫的陽光，溫暖眾人的心田。

猶記得聖誕前夕，同事在台上宣傳此事，呼籲全校眾志成城，踴躍捐款，支持香港糖尿聯會的慈善工作。在台下的我深感認同。這次長跑既可讓學生發揮運動天賦，又可籌集善款，表達我校對社會的關愛，實在意義非凡。而長跑更是我們一直提倡的運動。我們深信，在跑道上跨出的每一步，每一秒都是與自己對話，仿如置身於一個人的沉思天地。

比賽當天，我校共有6位師生在上水完成5公里賽事。天氣確如人生，充滿未知與困難。天雨路滑，考驗每位跑者的小心謹慎。面對坡道，我們更要以堅毅來征服。當我們踏上賽道，不再是與他人較量的競賽，而是即將與自己的極限、疑惑、恐懼展開一場沉默的角力。每顆汗珠、每次加速、每次堅忍，都是對個人極限的探索和挑戰，彷彿與自己對話：「我可以做得更好！」

跑道上看到自己的脆弱和不足。一旦起步，每人都是自己的教練和對手。儘管腳步漸漸沉重，我們都要默默學會如何鼓舞自己、克服逆境，或在疲憊時給自己一個微笑。當衝線以後，我們會發現一切堅忍都是值得。因為你所獲的成功感定會比剛走完的5公里來得更真實難忘。於我而言，這是一場只有勝利的比賽，只要超越昨天的自己，你便是贏家。

▲ 裘錦秋中學（屯門）6名師生完成5公里長跑。

這場健康長跑只是大家學習之旅的起點。在未來，大家仍會在途中遇上更多挑戰。即使天氣陰晴不定，明媚仍在等待與你並肩同行，有師長和同儕的扶持和同行，我相信跑道上的你並不孤單。

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