  • 22°C
香港時間 : 2024216日 (週五) 11:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教評專欄｜6名師生在寒風細雨下完成5公里長跑 校長：跑道上看到自己脆弱和不足

升學教育 10:00 2024/02/16

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

裘錦秋中學（屯門）6名師生完成5公里長跑。

寒風細雨下的星期日清晨，我校師生參加了「香港糖尿聯會健康長跑2024」。在過程中，他們所現的堅毅與無私，如同一束束和昫的陽光，溫暖眾人的心田。

猶記得聖誕前夕，同事在台上宣傳此事，呼籲全校眾志成城，踴躍捐款，支持香港糖尿聯會的慈善工作。在台下的我深感認同。這次長跑既可讓學生發揮運動天賦，又可籌集善款，表達我校對社會的關愛，實在意義非凡。而長跑更是我們一直提倡的運動。我們深信，在跑道上跨出的每一步，每一秒都是與自己對話，仿如置身於一個人的沉思天地。

TOPick一分鐘
新年食品｜李漫芬教油炸煎堆小貼士 按壓粉糰以防表面爆開

比賽當天，我校共有6位師生在上水完成5公里賽事。天氣確如人生，充滿未知與困難。天雨路滑，考驗每位跑者的小心謹慎。面對坡道，我們更要以堅毅來征服。當我們踏上賽道，不再是與他人較量的競賽，而是即將與自己的極限、疑惑、恐懼展開一場沉默的角力。每顆汗珠、每次加速、每次堅忍，都是對個人極限的探索和挑戰，彷彿與自己對話：「我可以做得更好！」

跑道上看到自己的脆弱和不足。一旦起步，每人都是自己的教練和對手。儘管腳步漸漸沉重，我們都要默默學會如何鼓舞自己、克服逆境，或在疲憊時給自己一個微笑。當衝線以後，我們會發現一切堅忍都是值得。因為你所獲的成功感定會比剛走完的5公里來得更真實難忘。於我而言，這是一場只有勝利的比賽，只要超越昨天的自己，你便是贏家。

裘錦秋中學（屯門）6名師生完成5公里長跑。

這場健康長跑只是大家學習之旅的起點。在未來，大家仍會在途中遇上更多挑戰。即使天氣陰晴不定，明媚仍在等待與你並肩同行，有師長和同儕的扶持和同行，我相信跑道上的你並不孤單。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 陳月平校長 裘錦秋中學（屯門）

欄名 : 教評經脈

相關文章

教評專欄丨鄧兆棠中學校友從小醉心中史　畢業後創業推廣中國文化至世界
10:00 2024/02/02
教評專欄丨鄧兆棠中學校友從小醉心中史　畢業後創業推廣中國文化至世界
教評專欄｜當校長17年堅持給孩子優質教育　基灣小學校長獲頒卓越教育行政人員獎
10:00 2024/02/09
教評專欄｜當校長17年堅持給孩子優質教育　基灣小學校長獲頒卓越教育行政人員獎

你可能感興趣

教評專欄丨鄧兆棠中學校友從小醉心中史　畢業後創業推廣中國文化至世界
10:00 2024/02/02
教評專欄丨鄧兆棠中學校友從小醉心中史　畢業後創業推廣中國文化至世界
教評專欄｜當校長17年堅持給孩子優質教育　基灣小學校長獲頒卓越教育行政人員獎
10:00 2024/02/09
教評專欄｜當校長17年堅持給孩子優質教育　基灣小學校長獲頒卓越教育行政人員獎

最新專欄文章

教評專欄｜當校長17年堅持給孩子優質教育　基灣小學校長獲頒卓越教育行政人員獎
2024/02/09
教評專欄｜當校長17年堅持給孩子優質教育　基灣小學校長獲頒卓越教育行政人員獎
教評專欄丨鄧兆棠中學校友從小醉心中史　畢業後創業推廣中國文化至世界
2024/02/02
教評專欄丨鄧兆棠中學校友從小醉心中史　畢業後創業推廣中國文化至世界
中小學教育 上水 跑步

最高瀏覽

情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
武打巨星丨鄭佩佩新抱患乳癌第4期　原和玉發眾籌尋醫藥費
武打巨星丨鄭佩佩新抱患乳癌第4期　原和玉發眾籌尋醫藥費
消委會即食麵｜1款鈉含量嚴重超標　調味料含潛在致癌物　4款即食麵較低脂安全獲高分【附詳細名單】
消委會即食麵｜1款鈉含量嚴重超標　調味料含潛在致癌物　4款即食麵較低脂安全獲高分【附詳細名單】
急症室最長等候時間（02月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間04:05）