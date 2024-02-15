  • 22°C
香港時間 : 2024216日 (週五) 00:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR成員丨《盜月者》 袁劍偉Edan驚喜快閃迫爆鬧市　呂爵安：爹哋看完讚我演得好

娛樂 19:01 2024/02/15

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

Edan現身鬧市宣傳《盜女者》吸引大批粉絲拍照。

賀歲片《盜月者》導演袁劍偉及演員呂爵安（Edan）在今日（2月15日）快閃尖沙咀與銅鑼灣鬧市，大派《盜月者》限量版揮春與手幅。

袁導演與Edan驚喜現身，引爆一陣又一陣的尖叫聲，迫爆尖沙咀及銅鑼灣，多達逾千人聚集，觀眾趁機向導演表示《盜月者》節奏超爽、緊張刺激、更有不少戲迷讚Edan的演出，紛紛指看得出他用心鑽研與設計角色，才能成功地塑造出有血有肉的對期表專家馬文舜。

MIRROR成員丨呂爵安與父親拍拖睇《盜月者》　網民讚兩父子十足餅印

Edan支持者迫爆銅鑼灣。

MIRROR成員丨呂爵安揸紅色寶馬做富貴P牌仔　 暖男Edan化身胞妹「柴可夫」

Edan完全康復

首次參與鬧市快閃活動，Edan直言充滿期待：「今日第一次嘗試快閃活動，心情幾興奮，平時多數都是謝票，與大家距離比較遠，很少有機會交流，今次除了粉絲之外，還有普羅觀眾，希望藉此邀請他們進戲院看《盜月者》，而且時值新年，感覺格外喜慶！」

前幾天Edan病倒，新年稍作休息後，喜見今日精神奕奕，說：「首映後病倒了，現在已完全康復，今次只算是小問題，沒有太辛苦的感覺，所以新一年最重要祝大家身體健康！」

《盜月者》導演袁劍偉與呂爵安。

Edan喜獲爸爸稱讚

病癒後，Edan急不及待與爸爸到戲院觀看《盜月者》，笑言：「跟家人入戲院看自己主演的賀歲片，是一個難忘的體驗，爹哋看完讚我演得好好，都幾開心！」

原來這已是Edan第三次看《盜月者》，他形容為「百看不厭」：「再入戲院看的原因是，想聽一聽旁邊觀眾的反應，這部電影真的可以看好多次，每一次看不同角色反應，第一次我主要看自己，昨天第三次就可以看張繼聰、白只，感覺幾有趣，不會沉悶，所以大家可以看多幾次！」

最新影片推介：姚焯菲鍾柔美詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
MIRROR成員丨呂爵安與父親拍拖睇《盜月者》　網民讚兩父子十足餅印
13:12 2024/02/15
MIRROR成員丨呂爵安與父親拍拖睇《盜月者》　網民讚兩父子十足餅印
MIRROR成員丨呂爵安揸紅色寶馬做富貴P牌仔　 暖男Edan化身胞妹「柴可夫」
11:52 2024/02/09
MIRROR成員丨呂爵安揸紅色寶馬做富貴P牌仔　 暖男Edan化身胞妹「柴可夫」
社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】
20:03 2023/11/26
社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

你可能感興趣

盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
MIRROR成員丨呂爵安與父親拍拖睇《盜月者》　網民讚兩父子十足餅印
13:12 2024/02/15
MIRROR成員丨呂爵安與父親拍拖睇《盜月者》　網民讚兩父子十足餅印
MIRROR成員丨呂爵安揸紅色寶馬做富貴P牌仔　 暖男Edan化身胞妹「柴可夫」
11:52 2024/02/09
MIRROR成員丨呂爵安揸紅色寶馬做富貴P牌仔　 暖男Edan化身胞妹「柴可夫」
呂爵安 袁劍偉 導演 Mirror 電影 賀歲片

最高瀏覽

情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
急症室最長等候時間（02月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月15日 時間16:05）
消委會即食麵｜1款鈉含量嚴重超標　調味料含潛在致癌物　4款即食麵較低脂安全獲高分【附詳細名單】
消委會即食麵｜1款鈉含量嚴重超標　調味料含潛在致癌物　4款即食麵較低脂安全獲高分【附詳細名單】