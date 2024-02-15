MIRROR成員丨《盜月者》 袁導Edan驚喜快閃迫爆鬧市　呂爵安：爹哋看完讚我演得好

▲ Edan現身鬧市宣傳《盜女者》吸引大批粉絲拍照。

賀歲片《盜月者》導演袁劍偉及演員呂爵安（Edan）在今日（2月15日）快閃尖沙咀與銅鑼灣鬧市，大派《盜月者》限量版揮春與手幅。

袁導演與Edan驚喜現身，引爆一陣又一陣的尖叫聲，迫爆尖沙咀及銅鑼灣，多達逾千人聚集，觀眾趁機向導演表示《盜月者》節奏超爽、緊張刺激、更有不少戲迷讚Edan的演出，紛紛指看得出他用心鑽研與設計角色，才能成功地塑造出有血有肉的對期表專家馬文舜。

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▲ Edan支持者迫爆銅鑼灣。

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Edan完全康復

首次參與鬧市快閃活動，Edan直言充滿期待：「今日第一次嘗試快閃活動，心情幾興奮，平時多數都是謝票，與大家距離比較遠，很少有機會交流，今次除了粉絲之外，還有普羅觀眾，希望藉此邀請他們進戲院看《盜月者》，而且時值新年，感覺格外喜慶！」

前幾天Edan病倒，新年稍作休息後，喜見今日精神奕奕，說：「首映後病倒了，現在已完全康復，今次只算是小問題，沒有太辛苦的感覺，所以新一年最重要祝大家身體健康！」

▲ 《盜月者》導演袁劍偉與呂爵安。

Edan喜獲爸爸稱讚

病癒後，Edan急不及待與爸爸到戲院觀看《盜月者》，笑言：「跟家人入戲院看自己主演的賀歲片，是一個難忘的體驗，爹哋看完讚我演得好好，都幾開心！」

原來這已是Edan第三次看《盜月者》，他形容為「百看不厭」：「再入戲院看的原因是，想聽一聽旁邊觀眾的反應，這部電影真的可以看好多次，每一次看不同角色反應，第一次我主要看自己，昨天第三次就可以看張繼聰、白只，感覺幾有趣，不會沉悶，所以大家可以看多幾次！」

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