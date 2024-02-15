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聲夢小花丨炎明熹夥拍奶龍送禮　Gigi將利是存有息活期戶口：作讀書基金

娛樂 19:06 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

炎明熹也是「奶龍」粉絲。

「奶龍」近期大受歡迎，趁住龍年來臨，有銀行聯乘奶龍推出產品，並請炎明熹（Gigi）於2月20日聯同「奶龍」快閃現身又一城新年快閃活動，更會向過百位幸運兒親手派發「奶龍」小禮物。

屆時，「奶龍」將與舞蹈員齊齊跳潮爆「步步Goal息（Slick）Dance」。於社交媒體破2億點擊的Slick Dance要求雙腳交替向前跳動，營造凌空滑動效果，不少韓國藝人和K-POP組合也有拍片示範。

聲夢小花丨炎明熹難此忘兔年開個唱大豐收　Gigi龍年願望推出個人大碟

小天后炎明熹在個人IG發文。

Gigi推廣理財概念

屆時在活動期間，Gigi更會與一眾「Gi炎粉」拜年及大派精美「奶龍」禮物，祝福大家行運一條龍。

Gigi說：「我是『奶龍』的超級Fans，很高興可以跟『奶龍』一起向年輕人推廣理財概念，尤其是大家在新年期間逗了不少利是，正好適合開設銀行戶口學習理財，我今年就會將利是錢存喺有息嘅活期戶口，啲錢唔會鎖住又可以賺息，用作讀書基金。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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