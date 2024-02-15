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【共鳴舞曲】編舞導師涉曾參與《願榮光》手語版　 傷健舞台劇被煞停

社會 21:15 2024/02/15

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舞台劇的編舞導師黃耀邦積極參與傷健活動。(黃耀邦FB)

由香港青年藝術協會主辦、原定下月由傷健人士共同參演的舞台劇《共鳴舞曲》被煞停。主辦單位，已在網站及社交平台刪走活動資訊。

《共鳴舞曲》原訂涉下月22日至23日在柴灣青年廣場Y劇場上演，主題是「請你相信」，演出長度約70分鐘，免費讓公眾欣賞。

舞台劇的編舞導師黃耀邦於2019年曾參與上載手語版本的《願榮光歸香港》，亦曾在反修例期間的「民間記者會」上進行手語傳譯。他於社交平台表示，「如演出臨陣取消的話，答案真係好明顯」。

本次演出，由本人擔任編舞導師，有聾人、健聽及不同能力的舞者參與其中。本次為一個共融演出，讓不同能力的人挑戰自己，透過舞台，得以展現自己的能力，同時亦透過舞蹈體驗共融的真諦。

對於主辦單位這個決定，本人只能無奈地接受。原本期望一同把今次的表演做好，沒想到最後演出要告終。

作為聾人編舞導師，本人的心情沉重，因為原意是希望透過舞蹈演出，讓不同能力的人士，都能為建設共融社會，貢獻自己的一份力量。可惜，今次收到這個壞消息，令大家都十分婉惜。在此，本人謹向所有支持和愛護我們的人，表達最由衷的歉意與感謝。共勉之！

香港青年藝術協會表示，基於「製作安排之變動」，協會主辦的社區舞蹈黑盒劇場演出《共鳴舞曲》未能如期上演，原定舉行的三場演出將會取消。

賽馬會發言人表示，有關劇目屬香港青年藝術協會主辦的「有種藝術」社區藝術計劃，旗下所有活動均由香港青年藝術協會負責統籌。

發言人指，馬會慈善信託基金是計劃的捐助機構，並無參與香港青年藝術協會及相關計劃的日常運作及活動安排。

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責任編輯：陳展棋

 

 

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