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「釣魚網站」騙案仍未止　連民建聯副秘書長葉文斌也「中招」

政治 07:30 2024/02/16

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葉文斌指，會更加大力去推動，防止電騙活動。(葉文斌fb圖片)

電話或「釣魚網站」騙案，不是新鮮事，但往往仍有不少人受騙，原來，連民建聯副秘書長、屯門區議員葉文斌也曾「中招」。他去年因點進釣魚網站連結，遭入侵社交平台帳戶，「碌了」三萬三千元去賣廣告，最終經過銀行調查，退回二萬七千元，損失不多，但就令他上了一課。

葉文斌話，在去年九月底，當時一直有賣開Facebook的廣告，有一晚，突然收到一個私人訊息 ，偽裝Facebook官方的頭像，說他賣的廣告有問題，可能帳戶會遭到停用，要他點進連結，輸入一些帳戶資料等。他有點進連結，輸入一些帳戶資料。

葉文斌收到的訊息 ，偽裝Facebook官方頭像。(葉文斌供圖)

他稱，起初也沒有為意，因為他本身有賣廣告，所以也會扣款，但當他翌日早上五時多醒來，發現有大額廣告，每次扣款七千五百元。他在Facebook的廣告管理員查看，發現其中一個廣告，不是他的廣告，發現騙徒盜用他的帳戶，去賣一個不是屬於他的廣告。

於是，他立刻報警，及通報銀行，最終「碌了」他近三萬三千元，經過銀行調查，退回二萬七千元，因為他本身有賣廣告，銀行取消懷疑有問題的交易，估計實質損失不多，但就「嚇親」。

他擔心不止是金錢損失，而是不知道對方用自己的帳戶賣什麼廣告，一但賣了一些「違反國安」的廣告，會對他的聲譽有影響。他估計，因為他的Facebook的帳戶綁定了信用卡，估計騙徒只能借張卡賣廣告來賺錢。他現在已取消綁定信用卡。

會更加大力去推動防止電騙網騙  可以受騙者身份分享

他笑言，因此，警方的防止電騙或網騙活動，他都會更加大力去推動，甚至可以以受騙者的身份去分享，希望令更少人受騙，「因為電騙原來真的很容易中。」

釣魚網站是指冒充合法網站的網頁，騙取用戶的個人、帳戶及密碼等資料，騙徒會利用與真實網站相似的域名、網頁設計等手法，通過電子郵件、短信或社交媒體等引導用戶登錄。

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撰文 : 傅流螢

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