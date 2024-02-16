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【網騙】「釣魚網站」騙案未止　民建聯副秘書長葉文斌「中招」信用卡被刷3.3萬元

政治 07:30 2024/02/16

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葉文斌指，會更加大力去推動，防止電騙活動。(葉文斌fb圖片)

電話或「釣魚網站」騙案，不是新鮮事，但仍有不少人「中招」，民建聯副秘書長、屯門區議員葉文斌也是「苦主」之一。他去年因點進釣魚網站連結，社交平台帳戶遭入侵，信用卡被刷3.3萬元買不明廣告，最終經過銀行調查，成功追回2.7萬元。

葉文斌透露，過往經常透過Facebook落廣告，宣傳地區工作成果。去年9月底，突然收到名為「Ad Support」的Facebook私人訊息 ，指其廣告不符合Facebook服務條款，帳戶將被停用，要他點開連結，輸入一些帳戶資料等。

葉文斌收到的訊息 ，偽裝Facebook官方頭像。(葉文斌供圖)

葉文斌起初沒為意跟指示打開連接，至翌日早上，發現有大額廣告，每次扣款7500元。他在Facebook的廣告管理員查看，發現其中一個廣告，不是他的廣告，而是騙徒盜用其帳戶，買了一個不屬於他的廣告。葉文斌立刻報警並向銀行通報，經過調查，退回2.7萬元。

葉擔心不止是金錢損失，而是不知道對方用自己的帳戶賣什麼廣告，一但賣了一些「違反國安」的廣告，會對他的聲譽有影響。他估計，因為他的Facebook的帳戶綁定了信用卡，估計騙徒只能借張卡賣廣告來賺錢。

自己「中過招」，葉文斌稱，日後警方的防電騙或網騙活動，自己會更加大力去推動，甚至可以以受騙者的身份去分享，希望令更少人受騙。

釣魚網站是指冒充合法網站的網頁，騙取用戶的個人、帳戶及密碼等資料，騙徒會利用與真實網站相似的域名、網頁設計等手法，通過電子郵件、短訊或社交媒體等引導用戶登錄。

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記者：區綽彥

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