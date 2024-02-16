【北部都會區】至少2資助大學擬設北都校區　理大擬主打科研及對接大灣區產業鏈

▲ 浸大及理大相繼表態有意於北都設立新校區。（資料圖片）

去年《施政報告》提出發展「北都大學教育城」。首度有大學公開表示有意將整間大學搬入北都大學教育城。浸大校長衞炳江昨日（15日）表示，有意將整間大學搬入北都，冀校園面積較現有九龍塘校園大，並由政府資助搬遷，惟最終決定需視乎細節，未知需交還九龍塘校園部分或全部用地。理大昨亦則回覆表示，冀於北都設立新校區，連同浸大共有2間資助大學表明有意設立北都校區。

本報向其餘7間資助大學查詢遷入北都意向，理大表示，希望有機會在北都設立1個新校區，主要用作培育博士生、科學研究、技術創新及知識轉移，又指新校區將有利於理大研發工作對接到大灣區產業鏈和市場，「以貢獻香港國際創新科技中心建設和國家科技自強自立」。嶺大則說銳意利用鄰近內地的優勢，在北都區高等教育發展中發揮獨特作用。城大亦稱支持政府建設北都教育城，惟未有透露會否全校或局部遷校。中大則說未有確定計劃。港大、科大及教大至截稿前未有回覆。

教育局昨回覆表示，已徵詢及收集各專上院校意見，目前正整合資料，積極檢視專上教育用地分布及需求，並與有意參與北都發展的院校保持聯繫、與有關政策局及部門商討。局方亦稱，會視乎不同用地可供發展時間，適時與相關院校跟進，分階段推展計劃。

衞炳江昨於新春傳媒午宴表示，校方已於去年8月與教育局及教資會會面時，表達有興趣將浸大全校或局部搬遷至北都，但形容搬遷為初步構想，最終須視乎政府及校董會決定。他提及，目前浸大校園面積不足100畝，形容用地相當緊張，需要用盡辦法增加空間，並提到過去有教授希望擴充校內工作室亦無法如願。衞炳江表明，期望日後北都校園交通方便，較現時九龍塘校園大、愈大愈好，並預留地方供將來擴建之用，更希望政府提供搬遷資助。至於如何處置九龍塘校園用地，他稱對所有事保持開放態度，認為可再與政府商討。

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記者：梁凱婷、馮琪雅