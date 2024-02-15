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【傳染病】7歲男童染甲流後情況嚴重　防護中心：新冠及流感活躍程度稍為回升

社會 23:04 2024/02/15

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衞生防護中心今日（15日）公布，一名7歲男童患有甲型流感後情況嚴重。


個案涉及一名有長期病患的7歲男童。他1月26日開始發燒、喉嚨痛和咳嗽帶痰，於26日至2月7日期間數次向私家醫生求醫。其後，他於2月11日出現氣促，並於2月13日到私家醫院急症室求醫。他昨日到瑪嘉烈醫院求醫，同日入院。他今日被轉往該院兒童深切治療部繼續接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎。病人現時情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。他的三名家居接觸者現時出現病徵。中心正繼續調查。

另外，最新一期新冠及流感速遞顯示，新冠及流感活躍程度均稍為回升，流感相關入院率仍高於基線水平。

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責任編輯：陳展棋 

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