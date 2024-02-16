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存款祝福｜從孩子1歲起日儲5元20年後存摺滿是祝福　媽媽感慨：生下你真好

育兒資訊 11:24 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

從孩子1歲起日儲5元，20年後存摺滿是祝福。

每日持之以恆為子女儲蓄，所儲起不只是金錢，更是滿滿的愛。日本有一名媽媽在兒子1歲時，就為對方開設銀行戶口，並每日存入100日圓（約5港元），並於存摺空白處寫下小孩成長紀錄和自己的祝福，直至如今兒子20歲。

有日本媽媽在社交平台X發文，她表示，在兒子1歲時就以兒子的名義開設了銀行戶口，目標是每日存入100日圓，不過由於每日去銀行太麻煩，所以改為每年生日時，一次性存入一年份的100日圓，即3.65萬日圓（約1900港元），並在存摺上寫下一句話。

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為兒存款20年

從存摺的截圖可見，存款金額不斷增加之餘，存摺的空白位亦見到媽媽的字句，例如「小孩被貨車撞到，還送到ICU搶救，真慶幸你還活動」、「劍道比賽拿了第3名」、「小學4年級的研究被其他學校的老師學生稱讚」、「終於成為中學生了，希望不要忘記感謝的心，走出自己的道路」等。

媽媽在存摺寫上兒子的成長紀錄。（X圖片）

媽媽感嘆表示，從一開始就決定要為兒子存錢直至對方20歲成年，如今存款已經達到73萬日圓（約3.8萬港元），金額雖不算多，但卻充滿了回憶和媽媽的愛。媽媽憶述，中間經歷了兒子黑暗的叛逆期，當時很難熬，

但如今這一天終於到來了，現在我也深深地感慨，生下你真好，祝你20歲生日快樂。

而兒子看到存款後，最初沒有打算花這筆錢，但由於要開始面試工作，所以決定先用這筆錢來買西裝應急。

存摺滿滿都是媽媽的愛。（X圖片）

不少網民表示感動，「你在求祝成年禮時送給他嗎?如果我的父母給我這個，我會哭」。有網民亦紛紛表示要仿傚媽媽的做法，媽媽提醒，存摺沒有印字的地方是完全不能寫字，如果想寫字，必須選擇已印有文字的部分，從裡面的空隙寫字。

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責任編輯：王明芳

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