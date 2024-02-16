圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？

▲ 張栢芝近日被傳懷有第四胎。

女星張栢芝近日被傳懷有第四胎，現正停工休養。向來活躍於社交平台的她，自上月13日開始已沒有再上載任何新消息，而且，在她上一條短片，栢芝穿上闊身白衫刻意只拍上半身，面圓圓，令懷孕傳聞似層層。

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最新影片有玄機？

在短片中，她笑容滿臉，透露農曆新年會在香港度過，並依照家中傳統吃蘿蔔糕，至於講到會跟多少家人一起度歲時，她即調皮地笑說：「吓，多少個家人？」她想了想再回答：「在香港的所有家人。」難怪被網民猜測是否家中增添新成員，所以要想清楚。

曾傳出懷有第四胎

其實今次並非首次傳出栢芝再度懷孕的消息，但以往她也會公開亮相以行動闢謠，而栢芝與謝霆鋒在2011年離婚，栢芝在2018年秘密誕下第三子，可是一直至今仍未有透露生父身份，第三子亦隨她姓，叫張禮承（Marcus）。

至於今次栢芝懷第四胎之傳聞，有傳媒向其經理人求證，惟至今仍未獲回覆。

▲ 栢芝傳懷有第四胎。

喜歡小朋友

一向母愛爆棚的她曾在節目《女人30+》稱：「我咪繼續生，等佢哋大又生一個，我真係好鍾意小朋友。」她表示因為覺得小朋友是最單純：「每天見到他們已經覺得這個世界好漂亮。」

而一連3胎的栢芝曾表示一直都想有個女兒，在2018年她曾上載一張自己和兒時的照片，並且配文稱：「可以生個女兒似自己就正了。」

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