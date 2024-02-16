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海外升學︱徐榮17歲大仔暴風長高直逼爸爸　讀英國體育名校每年學費逾40萬

升學教育 11:14 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

徐榮17歲大仔暴風長高直逼爸爸，讀英國體育名校每年學費逾40萬。

49歲的TVB藝人徐榮是圈中出名的好爸爸，他與太太育有一子一女 ，17歲的大仔徐朗（Karson）從小立志成為一名職業足球員，2020年遠赴英國入讀著名體育學校。日前他迎來17歲生日，徐榮和太太亦在社交平台貼出慶生照，並寫道「謝謝你選擇來當我們的寶貝」，十分溫馨。

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徐榮和太太昨日於Instagram上載與兒子的慶生照，並寫道「哥哥17歲生日快樂」，又分享10年前的舊照，指「時間過得好快」、「大個仔咯」、「謝謝你選擇來當我們的寶貝」，對比兩張合照，可見Karson暴風式成長，褪去不少稚氣。

目前在英國留學的Karson，去年12月趁假期返港與家人重聚，徐榮亦在冬至貼出一家四口的合照，可見Karson的外表成熟了許多，身高更直逼爸爸。新年期間，徐榮又貼出一家人的賀年照，之後又與Karson跑步，共聚天倫之樂。

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讀國際學校鋪路赴英升學

Karson自小有足球天份，5歲起加入傑志青訓，10歲後加入港隊，更立志當職業足球員。徐榮曾接受TOPick訪問，指英國的足球事業發展蓬勃，因此自兒子5歲開始已籌備赴英讀書，安排他入讀國際學校，打好語文根基，並接受正統足球訓練，為赴英留學打好基礎。

Karson曾就讀挪威國際學校（Norwegian International School，NIS），升上中學後則轉讀位於大埔白石角的香港墨爾文國際學校（Malvern College Hong Kong）。

學校著重體藝 設自家動物園

目前Karson就讀位於英國南部布萊頓（Brighton）的寄宿學校Bede's Senior School，距離倫敦約一小時車程，創校逾40多年，是一所著重體藝的學校，擁有自家舞蹈學院及多項體育設施，更設有自家動物園，養育了爬蟲類、哺乳類、鳥類、兩棲類等小動物，以推動生態教育。

徐榮指兒子入學前曾往英國參加體能測試，目的是為加入校隊，他與太太亦有同行。徐朗在學校報讀的課程均與運動及足球相關，例如Sports Science（運動科學），學校亦有很多球場，一放學就即到球場練波。徐朗曾代表校隊參加比賽，球技突飛猛進，更曾經協助球隊奪得英國南部大型校際賽獎項。

每年學費達42萬港元

根據Bede's Senior School官網，2023至24學年每學期學費為8,990英鎊（約8.9萬港元），寄宿費為5,090英鎊（約5萬港元），合共約1.4萬英鎊（約14萬港元）。而一年有3個學期，即全年費用約4.2萬英鎊（約42萬港元）。

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責任編輯：王明芳

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