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愛你不死｜5名專家勸放棄搶救患癌富商 太太拒絕：我就要他活着

家事百科 10:37 2024/02/16

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《幕後玩家》劇照

呼吸機聲音異常響亮，每下代表着半公升85%純氧氣送到病人肺部，正常空氣含氧量只是20%左右，需要使用如此高氧度，只代表肺功能所剩無幾，早已接近死亡邊緣。

大量吸煙後期肺癌再加上免疫性肺炎（Immune Pneumonia），這是免疫治療所引起的副作用，當治療教曉T-細胞去攻擊癌細胞時，便產生危機，同樣T-細胞錯認正常細胞為敵人。

病人遠道從中國到香港求醫，期望頗高，可惜治療有效但長期吸煙加上嚴重肺炎，早已沒有回轉機會，在太太強力要求下，才把病人送到ICU，以呼吸機續命。

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全組五名專家一致同意，病況已不能挽回，繼續下去只會給病人和家人帶來痛苦，跟太太及家人會議之目的，是協助他們接受。

太太斬釘截鐵地說：「他不能死，我愛他，他不能死。」

「我們當醫生也不想他死，但事實擺在眼前，所有指標數據指出他有多個器官功能衰竭，已不能逆轉。」

「我不管，我就要他活着，他真不能動、不能說話，也要活着。我要求很清楚，你們要盡一切力量讓他活着，花多少錢不是問題，一定要活着。」就算是情緒波動下的不合理要求，在醫學道德（Medical Ethics）指引下，她是唯一能代表病者的直系家屬，醫生們只得跟從。

到底應該是「愛你到死」還是「愛你不死」，醫生實在糊塗了。

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撰文 : 莫樹錦

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