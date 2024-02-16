辣妹出錶｜Victoria Beckham夥Breitling首推腕錶系列　限量入門價$39,600

▲ Victoria Beckham夥拍腕錶品牌Breitling推出聯乘系列。

早前大家談論不停的話題自然是由碧咸（David Beckham）領班的美職球隊國際邁亞密訪港踢表演賽，球王美斯沒有出場的事件，對碧咸來說都可說是一場公關災難，不過，這位萬人迷一家大細沒有因為這件事將生活打亂，就好像他的太太Victoria Beckham自《碧咸傳》裏被丈夫笑言她乘坐父親的Rolls-Royce上學後，她立即推出一件印上「My Dad Had a Rolls-Royce」而大賣，可見兩人在商業上的頭腦，而話未說完，Victoria Beckham夥拍腕錶品牌Breitling推出聯乘系列。

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新作以Chronomat 36 Victoria Beckham 機械計時腕錶以限量發行，搭載品牌10型機芯，配戴時可運行時間約為42小時，配備有日期功能的自動上鏈三針機芯，加上獲得瑞士官方天文臺台（COSC）認證，品質上有一定保證。顏色方面，配結Victoria Beckham 2024 年春夏時裝配色，包括薄荷色、午夜藍、鴿子灰和沙色，整體感覺屬走中性路緞，為女士們提供一個剛強味的錶款。

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產品查詢：2295 1088

記者：何偉雄

