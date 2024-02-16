  • 21°C
香港時間 : 2024216日 (週五) 13:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨梁超怡捲奪阿Sa男友風波後首發文　新一年派福利試水溫？

娛樂 11:44 2024/02/16

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

「港姐季軍」梁超怡捲奪阿Sa男友風波後，首度在IG出Po！

2022年港姐季軍梁超怡在去年捲入C小姐風波，網上消息指梁超怡為Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰分手的導火線。

梁超怡在去年8月27日就首度現身公開活動，不過，梁超怡避談與石恆聰之間的關係，未有接受現場的傳媒訪問。

在踏入2024年，梁超怡終於踏出一大步，相隔半年再於社交網發布新相！

香港小姐丨梁超怡與郭嘉文竟是朋友　 一齊學跳舞引網民關注

梁超怡晒身材試水溫？

在昨晚（2月15日），梁超怡上載自己身穿桃紅色短上衣配牛仔褲的Cafe打卡相，並寫道：「Happy CNY 💗💗💗🧧🧧🧧」。

超怡在這一輯相中大派福利，晒出白滑事業線與纖腰，相當誘人，更似足是「男友視角」，未知是誰人為她操刀拍照呢？

點擊圖片放大
+7
+6

阿Sa與石恆聰分手

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰拍拖6年多，突然傳出二人已分手的消息，阿Sa在去年8月向傳媒證實已分手一段時間，並強調當中不涉及任何第三者，又表示二人仍是關係很好的朋友。

不過，網上有消息指阿Sa因石恆聰與圈中的C小姐關係愈來愈親密而引致分手收場。

一直盛傳C小姐是《2022年度香港小姐競選》季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主梁超怡，就突然成為焦點，被大批網民湧到其社交網，洗版式留言狙擊。

點擊圖片放大
+14
+13

梁超怡對上一則的社交網帖文是8月4日，當她捲入C小姐風波後就未有出Po，只有一些IG限時動態，現時突然「上水」，有「試水溫」之嫌。

網民大多留言祝她新年快樂，又大讚梁超怡靚女。

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2023】許子萱否認卸任放棄幕前　梁超怡自覺幸運有合適角色拍劇
18:42 2023/05/08
【香港小姐2023】許子萱否認卸任放棄幕前　梁超怡自覺幸運有合適角色拍劇
【香港小姐】2022年三甲港姐是非多　林鈺洧+許子萱+梁超怡談應對方法　
18:49 2023/08/13
【香港小姐】2022年三甲港姐是非多　林鈺洧+許子萱+梁超怡談應對方法　
【阿Sa情變】梁超怡傳介入石恆聰阿Sa戀情　遭網民鬧爆仍如常更新IG
10:03 2023/08/15
【阿Sa情變】梁超怡傳介入石恆聰阿Sa戀情　遭網民鬧爆仍如常更新IG
【香港小姐2023】港姐梁超怡捲入C小姐風波　阿Sa與石恆聰分手後首現身
21:20 2023/08/27
【香港小姐2023】港姐梁超怡捲入C小姐風波　阿Sa與石恆聰分手後首現身
【香港小姐】林鈺洧被封「性女」致形象受損　梁超怡已為慧妍雅集新會員
12:19 2023/08/25
【香港小姐】林鈺洧被封「性女」致形象受損　梁超怡已為慧妍雅集新會員
【阿Sa情變】傳梁超怡介入石恆聰阿Sa戀情　「C小姐」陳靜心淡離場嫁入豪門夢碎
11:46 2023/08/27
【阿Sa情變】傳梁超怡介入石恆聰阿Sa戀情　「C小姐」陳靜心淡離場嫁入豪門夢碎
獎門人︱梁超怡獲封「賈曉晨接班人」 　被麥美恩取笑大臉 戴祖儀靚抽反擊
14:19 2023/10/21
獎門人︱梁超怡獲封「賈曉晨接班人」 　被麥美恩取笑大臉 戴祖儀靚抽反擊
香港小姐丨梁超怡與郭嘉文竟是朋友　 一齊學跳舞引網民關注
13:06 2023/10/26
香港小姐丨梁超怡與郭嘉文竟是朋友　 一齊學跳舞引網民關注

你可能感興趣

【香港小姐2023】許子萱否認卸任放棄幕前　梁超怡自覺幸運有合適角色拍劇
18:42 2023/05/08
【香港小姐2023】許子萱否認卸任放棄幕前　梁超怡自覺幸運有合適角色拍劇
【香港小姐】2022年三甲港姐是非多　林鈺洧+許子萱+梁超怡談應對方法　
18:49 2023/08/13
【香港小姐】2022年三甲港姐是非多　林鈺洧+許子萱+梁超怡談應對方法　
【阿Sa情變】梁超怡傳介入石恆聰阿Sa戀情　遭網民鬧爆仍如常更新IG
10:03 2023/08/15
【阿Sa情變】梁超怡傳介入石恆聰阿Sa戀情　遭網民鬧爆仍如常更新IG
梁超怡 蔡卓妍 娛樂人物職業 演員 香港小姐 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎　電腦飛全中瓜分$1.23億
【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎　電腦飛全中瓜分$1.23億