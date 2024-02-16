香港小姐丨梁超怡捲奪阿Sa男友風波後首發文　新一年派福利試水溫？

▲ 「港姐季軍」梁超怡捲奪阿Sa男友風波後，首度在IG出Po！

2022年港姐季軍梁超怡在去年捲入C小姐風波，網上消息指梁超怡為Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰分手的導火線。

梁超怡在去年8月27日就首度現身公開活動，不過，梁超怡避談與石恆聰之間的關係，未有接受現場的傳媒訪問。

在踏入2024年，梁超怡終於踏出一大步，相隔半年再於社交網發布新相！

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梁超怡晒身材試水溫？

在昨晚（2月15日），梁超怡上載自己身穿桃紅色短上衣配牛仔褲的Cafe打卡相，並寫道：「Happy CNY 💗💗💗🧧🧧🧧」。

超怡在這一輯相中大派福利，晒出白滑事業線與纖腰，相當誘人，更似足是「男友視角」，未知是誰人為她操刀拍照呢？

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阿Sa與石恆聰分手

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰拍拖6年多，突然傳出二人已分手的消息，阿Sa在去年8月向傳媒證實已分手一段時間，並強調當中不涉及任何第三者，又表示二人仍是關係很好的朋友。

不過，網上有消息指阿Sa因石恆聰與圈中的C小姐關係愈來愈親密而引致分手收場。

一直盛傳C小姐是《2022年度香港小姐競選》季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主梁超怡，就突然成為焦點，被大批網民湧到其社交網，洗版式留言狙擊。

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梁超怡對上一則的社交網帖文是8月4日，當她捲入C小姐風波後就未有出Po，只有一些IG限時動態，現時突然「上水」，有「試水溫」之嫌。

網民大多留言祝她新年快樂，又大讚梁超怡靚女。

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