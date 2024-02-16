鐵馬家族丨唐詩詠晒鐵馬團拜照　鄭嘉穎再度冇影成焦點

▲ 好耐冇見「鐵馬家族」齊人。

鄭嘉穎近年因屢次缺席「鐵馬家族」聚會，加上他出席活動時表達「嘥時間論」，即傳出與馬國明不和，引起連串風波！

事後嘉穎出席活動接受傳媒訪問為「嘥時間論」解畫，並強調從無講過「嘥」字，又指自己都不夠時間用何來可以嘥，又向馬明道歉。

星級父母丨鄭嘉穎一家四口澳洲旅遊度歲 傳避與鐵馬家族成員過新年

鄭嘉穎冇現身聚會

早前鄭嘉穎一家到澳洲旅遊，被指想避跟「鐵馬家族」新年聚會，日前唐詩詠晒出聚會照，「大哥」鄭嘉穎再度冇影，加上嘉穎太太陳凱琳曾表示已相約馬國明新年前吃飯聚會，難怪令網民質疑飯敍未成事。

在詩詠分享的合照中，有馬國明夫婦、黃嘉樂夫婦、林子善，見湯洛雯穿上睡褲現身，估計是到馬明家中拜年，兼祝賀馬明50歲生日和子善奪得「最佳男配角」。

▲ 鄭嘉穎又冇影。

詩詠手拿利是開心留言：



「二哥二嫂嘅第一封利是🧧

祝你們三年抱兩

像企鵝壽桃包一樣

大大小小開開心心

🐧🐧🐧

送上我的大🍊

慶祝二哥生日

同子善奪得最佳男配角

Family and Love」



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