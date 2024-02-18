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高危動作｜20歲男打籃球突半癱　揭頸動脈剝離「腦部發黑」　疑因1個按摩動作惹禍

醫生診症室 11:00 2024/02/18

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20歲男打籃球突半癱，揭頸動脈剝離「腦部發黑」，疑因1個按摩動作惹禍。

不要隨便亂扭頸部！台灣一名20歲年輕男子在打籃球期間突然「半身不遂」，緊急送院後被發現「右頸動脈剝離」，腦部更出現缺血缺氧發黑狀態。經醫生詢問得知，致病因是男子早前做過1個按摩動作造成。

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台灣神經外科醫生方鵬翔在《醫師好辣》節目中分享上述病例指，20歲男事主在寒冷天氣下打籃球時，突然「半身不會動」被緊急送院。醫生為他做電腦斷層檢查，發現他的腦部「有點黑」；再照血管超聲波，發現其右頸動脈剝離，「一個動脈變成兩個大」，腫脹使腦部得不到充足血液，產生缺血、缺氧症狀，出現「短暫性中風」。

但離奇的是，事主無任何外傷。這時家屬突然提到，患者兩天前曾「去給中醫扭脖子」（啪頸），讓醫生恍然大悟。方鵬翔表示，一般而言扭脖子不太會造成頸動脈剝離，但可能剛好扭傷某個點，導致血管受傷觸發危機。

頸動脈撕裂可致中風出血

除了中醫正骨按摩「啪頸」，曾有港男體驗泰式按摩時被技師「lock頸」，同樣造成頸動脈撕裂，單眼失明險永久傷殘。本港腦神經外科專科醫生黃秉康曾受訪指出，頸動脈撕裂傷口通常雖不會爆破出血，但若有血塊產生並隨血液上腦，引起頸血管阻塞中風，嚴重需要進行導管手術；若完全阻塞，更有機會引起嚴重及大型的缺血性中風。

醫生警告，保護頸部非常重要，應避免高危運動，例如滑雪、跳水等牽涉頸部的運動；按摩時切忌讓技師進行突然扭動頸部的動作。一旦在「chok到頸」後出現不適，務必及時求醫。

推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾受訪指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

林醫師續指，如果本身有頸椎病或骨刺多，推拿時更就著特定痛點而不斷大力按壓，可能會弄巧成拙，「很多人以為越痛的地方，越要大力及持續按壓，但其實未必，尤其是頸椎附近的肌肉，太接近椎動脈，用力不當反而可能招致椎動脈撕裂，而如果本身曾經試過輕中風，更可能會誘發另一次中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

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腦中風4大警號

另外，腦神經科盧文偉醫生早前接受訪問時指出，腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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