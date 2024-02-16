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蔡瀾近況丨去年跌傷致骨碎坐輪椅　82歲蔡瀾現身書店近況曝光

娛樂 12:20 2024/02/16

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蔡瀾原來返港過新年。

年屆82歲的才子蔡瀾，去年4月自揭因救愛妻而摔倒，致股頸骨摔碎，在去年9月坐輪椅現身大馬出席活動。原來蔡瀾近日已回港過新年，昨日（2月15日）現身書店宣傳其新作。

【四大才子】82歲蔡瀾最新近況曝光　面容憔悴仍以輪椅代步

才子不失幽默本色

該書店的官方社交平台上載蔡瀾的照片，身穿紫色冷衫的蔡生精神不俗，拿著新作《老友寫老友》拍照，他更笑稱：「要宣傳下」

另外，蔡生更拿起《良友》合訂本來看兼笑說：「我屋企有本《良友》係裸女做封面，全裸架，當年嚟講好前衛！」82歲的蔡生依然風趣幽默說：「有著衫嘅，我唔睇，哈哈！」足見呢位才子仍然精靈幽默。

書店的官方fb更透露蔡生跟胞姐蔡亮、胞弟蔡萱和一眾後輩撰寫的《蔡瀾家族》（叁）預計本月尾出版。

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【四大才子】82歲蔡瀾受傷後首現身公開活動　透露為救太太致跌倒

為救愛妻而受傷

不少書迷喜見蔡生現身，紛紛留言：「蔡生等你好耐啦，終於有新作品出場」、「蔡生返左香港，精神唔錯啊！」和「再開簽書會！」

另外，有書迷於書店遇上蔡生，他留言大讚：「見蔡san真人好精神。」

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其實去年9月，蔡瀾現身吉隆坡出席《草草不工》慈善書法展，並在座談會上交代跌倒的經過，當時他說：「呢個老婆真係箍住我條頸，箍咗幾十年。佢已經84歲，佢跌倒，我衝去救佢嘅時候，我自己又跌倒，但佢就過咗嘞，我就骨頭斷晒，嗰段時間好慘，痛苦。」

蔡生續稱：「後來我記得倪匡先生一句話：『呢啲痛苦係真嘅痛苦，真嘅痛苦如何克服佢呢？就係食『逼你痛』，一粒唔夠食兩粒，當花生食，呢個就會醫你嘅生理痛苦。其他心理痛苦係諗出嚟嘅，如果你唔去諗就冇事』，所以我盡量唔諗。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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