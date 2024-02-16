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機師之苦丨航空界每個崗位都缺人 機師籲體諒：要做到疫前水平很有難度

休閒消費 11:32 2024/02/16

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《飛常日誌》劇照

在網上都有不少航空KOL，他們都提供很多不同的航空資訊，有些是知識性，有些是娛樂性。先前看過一位大師兄的channel，他的飛行經驗多到爆燈，飛過十幾款飛機，在很多不同的航空公司服務過，在很多的特色國家打滾過——印度衞生勁差，他捱得過；沙特阿拉伯宗教統治超嚴謹，小心翼翼地生存下來；日本人的無限固執，天天都頂住，還有其他國家未計在內。

他在學習飛行過程中，不停給老行尊欺負，在外地又被人種族歧視，多辛苦都好，心中有着飛行夢想，就一直往前衝。最後，做了廣體客機機長，在航空界打滾二十多年，最近宣布退休，滿懷感慨。他說，飛了二十多年，花得太多時間在飛行上，損失跟家人相處的時間，損失了美滿的婚姻。

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原來，見師兄平日嘻嘻哈哈、談笑風生，其實都是報喜不報憂，有苦自己知。史丹聽到他的故事都深有同感，雖然自己沒有師兄般猛料，但學習飛行過程的確捱過不少苦，付出之多，外人是很難明白的，而且飛行員是要學無止境、終身學習的，很難在某個階段就停下來，除非你真的要退休。

近來，聖誕新年假期航班特別多，但人手上就比疫情前少了三分一，要做到疫前的水平實在很有難度。其實，現在不僅缺機師，航空界每個崗位都缺人，經常去到機上發現不夠人上貨，坐客機延遲因為不夠人做清潔，一個engineer要照顧多架飛機，就算已經完成所有準備起飛的工作，你才知道無人推飛機，因為推車司機不夠。大時大節航空業的員工都努力工作，付出很多與家人相處的時間，希望大家都給我們多點支持和體諒。

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撰文 : 機師史丹

職場文化 航空業

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