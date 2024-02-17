  • 19°C
香港時間 : 2024217日 (週六) 10:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

至死不渝丨結婚47年丈夫患癌病逝　生前安排每年情人節仍送花　向妻示愛：你是永遠的情人

健康資訊 09:00 2024/02/17

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

至死不渝的愛情是即使死亡，仍無法阻隔雙方思念！美國一對結婚47年的夫婦，一直非常恩愛，惟7年前一場癌症卻奪走了丈夫的生命。為免老伴過於傷心，丈夫生前作出一個非常驚喜的安排，就是讓太太於每年情人節均會收到自己送來的鮮花與賀卡，目前已經持續6年多。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜90歲方太分享養生之道　細數上電視教煮餸昔日故事　硬淨背後只為5子女

綜合外國傳媒報道，現年77歲，居於美國加州的Diana Maver於16歲時與丈夫John Maver邂逅相戀，結婚後先後誕下3名子女，雙方一直恩愛生活了47年。直到2017年10月，丈夫因患癌病逝，不過他們的愛情故事並未有因此結束。因為原來體貼的John為免愛妻於自己身故後過於傷心，於是特意安排找人於每年的情人節代送鮮花與賀卡，讓Diana依然可以感受到自己對她的愛意。

John每年送給妻子的花束，都是由紅玫瑰和白百合所組成，同時還會附上一張卡片，裡面寫著：

「我此生只有一個摯愛，那就是你，你是我永遠的情人」。

點擊圖片放大
+10
+9

對於父親的浪漫舉動，女兒Marilee Heard表示自己亦非常感動，又指每年情人節，當母親收到父親預定送來的花束時，母親臉上總會泛起燦爛的笑容，因為她知道丈夫就在身邊。對於鮮花還會送多久，Marilee坦言自己亦不知道，但估計以父親的浪漫個性，應該會讓母親餘生都會收到花束。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 正能量 網絡熱話 愛情 情人節 癌症 加利福尼亞 美國

最高瀏覽

圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？
圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？
社畜心態｜32歲女患卵巢癌　工作搏殺棄化療復發3次　終患重度抑鬱警世：放過自己【附卵巢癌6大徵狀】
社畜心態｜32歲女患卵巢癌　工作搏殺棄化療復發3次　終患重度抑鬱警世：放過自己【附卵巢癌6大徵狀】
歌神母校｜陳奕迅讀聖若瑟小學年年考第一　Eason一原因被派第7志願「武館」中學
歌神母校｜陳奕迅讀聖若瑟小學年年考第一　Eason一原因被派第7志願「武館」中學