至死不渝丨結婚47年丈夫患癌病逝　生前安排每年情人節仍送花　向妻示愛：你是永遠的情人

至死不渝的愛情是即使死亡，仍無法阻隔雙方思念！美國一對結婚47年的夫婦，一直非常恩愛，惟7年前一場癌症卻奪走了丈夫的生命。為免老伴過於傷心，丈夫生前作出一個非常驚喜的安排，就是讓太太於每年情人節均會收到自己送來的鮮花與賀卡，目前已經持續6年多。

最新影片:

綜合外國傳媒報道，現年77歲，居於美國加州的Diana Maver於16歲時與丈夫John Maver邂逅相戀，結婚後先後誕下3名子女，雙方一直恩愛生活了47年。直到2017年10月，丈夫因患癌病逝，不過他們的愛情故事並未有因此結束。因為原來體貼的John為免愛妻於自己身故後過於傷心，於是特意安排找人於每年的情人節代送鮮花與賀卡，讓Diana依然可以感受到自己對她的愛意。

John每年送給妻子的花束，都是由紅玫瑰和白百合所組成，同時還會附上一張卡片，裡面寫著：

「我此生只有一個摯愛，那就是你，你是我永遠的情人」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

對於父親的浪漫舉動，女兒Marilee Heard表示自己亦非常感動，又指每年情人節，當母親收到父親預定送來的花束時，母親臉上總會泛起燦爛的笑容，因為她知道丈夫就在身邊。對於鮮花還會送多久，Marilee坦言自己亦不知道，但估計以父親的浪漫個性，應該會讓母親餘生都會收到花束。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm