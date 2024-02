▲ 迪士尼電影《優獸大都會》特別主題cafe,於2月23日在東京原宿開幕,粉絲不要錯過。(相片來源:餐廳官網 )

迪士尼電影《優獸大都會》於2016年上映,叫好叫座,除有10億美元的票房佳績外,更獲奧斯卡最佳動畫長片獎。外形可愛且永遠保持正能量的主角「朱迪」,更擁有不少粉絲。於今年2月23日至4月7日期間,日本東京原宿的《優獸大都會》Zootopia BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE限定主題餐廳登場,除了特色菜單之外,也有大量限定周邊商品。

Cafe菜式以主角朱迪和阿力為靈感,每一款都融入電影元素,像是色彩鮮艷的紅蘿蔔三文治、有阿力招牌表情的咖哩,以及以警徽杯盛載的濃湯和朱迪三明治。

飲品則有朱迪及阿力的BUDDY奶昔,還有紅蘿蔔汁、熱奶茶等,購買指定熱飲組合,可同時把朱迪及阿力的mug杯、杯墊或刀叉帶回家。

日期:2024年2月23日至4月7日

地址:東京原宿BOX cafe&space(原宿Alta店3樓)

官網詳情

