  • 21°C
香港時間 : 2024216日 (週五) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃氏一家丨黃心穎代「未來姐夫」送花給家姐　疑爆黃心美再婚

娛樂 12:21 2024/02/16

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

黃心美再婚？

在2023年黃心穎榮升人妻與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，日前是他們婚後首個情人節。

心穎收花暗洩密

泥鯭非常識做送花給太太，心穎亦在網上甫出收到大大紮花的自拍照，笑得開懷，之後心穎又晒出與家姐黃心美和媽咪的合照，當中其留言更令人引起聯想，皆因她寫道：「代Daddy送花畀媽咪 代未來姐夫送花畀家姐」然後再tag黃心美的帳號。

黃心穎與黎萬宏馬爾代夫旅行　三點式泳照大放公開蜜月房床照

黃心美有新戀情？

其實心穎去年在網上分享多張相片作回顧的時候，其中一張疑曝光家姐黃心美有新戀情，皆因同行5人模仿一旁的猴子圍起來取暖的照片，心穎與老公擁抱在一起，心美則不避嫌地翹着身旁男子，引起網民揣測對方可能是她的新男友。

今次心穎還要提起「未來姐夫」，即令人揣測黃心美似乎有再婚的打算，真的恭喜！

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

安心事件丨黃心穎解釋不開記招道歉原因　獲途人打氣：世界仍然美好
15:55 2024/02/03
安心事件丨黃心穎解釋不開記招道歉原因　獲途人打氣：世界仍然美好
心穎大解放丨新婚3個月馬爾代夫補度蜜月　人妻黃心穎水著騷身材
11:38 2024/02/06
心穎大解放丨新婚3個月馬爾代夫補度蜜月　人妻黃心穎水著騷身材
黃心穎與黎萬宏馬爾代夫旅行　三點式泳照大放公開蜜月房床照
12:46 2024/02/13
黃心穎與黎萬宏馬爾代夫旅行　三點式泳照大放公開蜜月房床照

你可能感興趣

安心事件丨黃心穎解釋不開記招道歉原因　獲途人打氣：世界仍然美好
15:55 2024/02/03
安心事件丨黃心穎解釋不開記招道歉原因　獲途人打氣：世界仍然美好
心穎大解放丨新婚3個月馬爾代夫補度蜜月　人妻黃心穎水著騷身材
11:38 2024/02/06
心穎大解放丨新婚3個月馬爾代夫補度蜜月　人妻黃心穎水著騷身材
黃心穎與黎萬宏馬爾代夫旅行　三點式泳照大放公開蜜月房床照
12:46 2024/02/13
黃心穎與黎萬宏馬爾代夫旅行　三點式泳照大放公開蜜月房床照
黃心穎 娛樂人物職業 娛樂行業 兩性關係 黃心美 黎萬宏

最高瀏覽

農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎　電腦飛全中瓜分$1.23億
【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎　電腦飛全中瓜分$1.23億