黃氏一家丨黃心穎代「未來姐夫」送花給家姐　疑爆黃心美再婚

▲ 黃心美再婚？

在2023年黃心穎榮升人妻與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，日前是他們婚後首個情人節。

心穎收花暗洩密

泥鯭非常識做送花給太太，心穎亦在網上甫出收到大大紮花的自拍照，笑得開懷，之後心穎又晒出與家姐黃心美和媽咪的合照，當中其留言更令人引起聯想，皆因她寫道：「代Daddy送花畀媽咪 代未來姐夫送花畀家姐」然後再tag黃心美的帳號。

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黃心美有新戀情？

其實心穎去年在網上分享多張相片作回顧的時候，其中一張疑曝光家姐黃心美有新戀情，皆因同行5人模仿一旁的猴子圍起來取暖的照片，心穎與老公擁抱在一起，心美則不避嫌地翹着身旁男子，引起網民揣測對方可能是她的新男友。

今次心穎還要提起「未來姐夫」，即令人揣測黃心美似乎有再婚的打算，真的恭喜！

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