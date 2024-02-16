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【搶包山】長洲搶包山比賽周一起接受報名　5.15舉行決賽

社會 12:23 2024/02/16

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「搶包山決賽」將於5月15日晚在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。（資料圖片）

一年一度的長洲「包山嘉年華」即將展開，壓軸的「搶包山決賽」將於5月15日晚在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。市民可於下周一（19日）起報名參加比賽，截止申請日期為3月18日。

「搶包山比賽」分為訓練、選拔賽及決賽3個階段，參加者須於4月7日完成攀包山架及防墮安全訓練，才可參加4月14日下午舉行的選拔賽。而「搶包山選拔賽」分為初賽及複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者（包括最少6名女參賽者）將會晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位（包括最少3名女參賽者），參加5月15日晚上11時半至翌日凌晨0時45分舉行的搶包山決賽。

搶包山決賽分為男、女子組，屆時兩組共12名參賽者會同時作賽，並須在指定時間內摘取包山上的平安包，由得分最高的男女健兒勝出；而在指定時間內取得最多平安包的參賽者將可奪「代代平安獎」。

另外，「搶包山接力邀請賽」將一如以往在個人賽後緊接舉行，長洲地區團體的攀爬選手，將獲邀以3人為1隊參賽。

有興趣參賽的市民可於下周一起到康文署各區的康樂事務辦事處，或離島區各體育館索取比賽章程及報名表格，亦可從「包山嘉年華2024」專題網頁下載章程及表格，並須於3月18日或之前將表格遞交或郵寄至中環的康文署離島區康樂事務辦事處，或傳真至28543949。

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責任編輯：梁凱婷

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