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【襲擊妻子】疑妻出軌爭執扼頸3分鐘　前PayPal香港行政總裁認襲擊罪候判

社會 12:12 2024/02/16

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被告葉承浩准保釋候判。（陳曉欣攝）

前PayPal香港行政總裁葉承浩與妻子爭執後，扼對方的頸約3分鐘，被控1項普通襲擊罪。案件原定今（16日）於東區裁判法院開審，被告開審前認罪，代表律師求情指，事緣被告疑妻子出軌，事發時遭妻子挑釁而衝動犯案。暫委裁判官考慮到事主傷勢非十分嚴重，押後至3月1日判刑，先索取社會服務令及感化報告，被告准保釋候判。

被告葉承浩（52歲，報稱資訊科技技術員），被控於2023年10月15日，在太古城康怡花園內的走廊襲擊黃姓女事主。

代表律師求情指，被告從事資訊科技工作，現於1間網上支付公司任職總經理，月入約20萬元，案發時與妻子及子女同住，被告正辦理離婚手續，已搬離涉案單位。

代表律師指出，被告在2023年6月懷疑妻子出軌，兩人自此關係生變。事發時，被告與妻子就通姦證據如電腦內通訊紀錄等事宜爭執，被告遭妻子出言挑釁，結果在衝動下犯案，望法庭考慮到事主傷勢不算太嚴重，被告承認控罪免卻事主出庭作供，要求法庭先索取報告後始判刑。

暫委裁判官葉成林接納被告背景良好，事主傷勢非十分嚴重，但指出被告扼頸長達3分鐘仍令人擔憂，「有少少嚴重性」，遂將案件押後至3月1日，先索取社會服務令及感化報告後始判刑，被告准保釋候判。

案情指，被告與妻子於2015年結婚，同住在涉案單位，夫婦關係自2023年6月初起變差。

案發當晚被告與妻子發生激烈爭執，妻子離開住所但遭被告緊追其後，妻子大聲呼叫，被告隨即用手扼住妻子的頸部約3分鐘，令妻子無法呼吸。保安員到場後報警，被告始停下並返回住所，被告在警誡下保持緘默。事後驗傷被發現背部有觸痛，頸部左邊發紅，右腿有血腫。

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記者：陳曉欣

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