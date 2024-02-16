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絕地盟約｜真人真事空難倖存者改編　人性大暴露吃屍肉道德爭論

娛樂 13:41 2024/02/16

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羅貝托及南多行了10天，終見人蹤，度過了71天的黑暗日子獲救，最後有16人生存下來。（相片來源：劇照 )

1972年10月13日烏拉圭一支欖球隊，與其家眷及其他乘客共45人，搭飛機由西班牙前往智利聖地牙哥途中，在安地斯山脈墜毀發生空難，這個剛在Netflix上架的電影《絕地盟約》（Society of the Snow）劇情，觀眾可能覺得似曾熟悉，因與1993年伊芬鶴健主演的《天劫餘生》（Alive），皆取材自同一真人真事。

《絕地盟約》入圍今年第96屆奧斯卡金像獎最佳外語片，這套拍攝手法像紀錄片的電影，令人對人性的掙扎、求生、道德、堅毅及信守承諾有多重深思。

路瑪雖不是最後生還獲救的16人之一，但電影以他擔任電影旁白，講述事件發生經過。（相片來源：劇照 )

《絕地盟約》雖是西班牙片，但由烏拉圭、智利與西班牙共同合作拍攝，導演J.A.Bayona曾執導過《浩劫奇蹟》與《侏羅紀世界：殞落國度》。他在拍攝《浩劫奇蹟》時翻閱到Pablo Vierci所著的《La sociedad de la nieve》一書，該書以烏拉圭空軍571號軍機16名空難生還者的視角憶述整件事，並在電影拍攝結束後買下了該書的改編版權。

劇組為增加事件的真實性，與此空難的所有倖存者錄製了長達100多個小時的採訪，而參與演出的演員也與生還者及遇難者家屬會面，以期獲得更真實貼身的一手資料以助拍攝。

與倖存者親身訪談

J.A.Bayona原先計劃在安地斯山脈中的意外發生地點拍攝，但實際環境難以實行，但導演堅持在真正的雪地中取景，最後在西班牙內華達山脈的滑雪場完成電影。事實上，長達2小時25分鐘的電影畫面中，都是冷冽與嚴酷的白雪山脈，讓觀眾仿如身歷其境那種叫天不應、叫地不聞的無助、恐懼和恐怖。

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電影敍事採順序手法，由空難發生，日子一天天過去，死亡的人愈來愈多、糧食充饑已殆盡，生還者先是吃行李箱上的皮革、飛機坐墊下的稻草，到第7天開始討論以屍體肉來攝取蛋白質，惹來眾人極大爭論：吃屍體合法嗎？生存權利又是甚麼？第8天，剩下27個生還者，有人開始吃死去同伴的屍肉。

吃屍肉的道德爭論

吃屍肉這一內容，無論原著抑或兩套改編電影都是重要章節。要在絕地生存，吃屍肉似乎是唯一選擇，到後來活着的人紛紛說出「遺願」，交帶朋友如自己死去，允許朋友們使用自己的遺體。另外，兩位欖球員冒死走了10天超過37英里，終到達有人居住地方，回頭拯救留在原地待援的朋友，回應了戲名《絕地盟約》，無論是生是死，是眾人的約定和情誼。

戲中頗特別的做法，是擔任電影旁白，口述事件發生的其中一名欖球員路瑪，他並不是最後生還獲救的16人之一，但故事沒有因為他的死而停止，他在瀕死前惱怒自己幫不上忙，留下《聖經》經文「人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」令人動容。

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12月22日定為重生日

在現實中，16名成功獲救的倖存者，將獲救日12月22日視為重生日，每年在那天相聚紀念。而其中一位自願下山行10天尋找生機的生還者南多帕拉多就曾親身12次重到現場，而他的父親更是連續18年上山，在心愛的妻子、女兒以及其他罹難者的墳前獻花，直至他92歲過世時，還指示帕拉多將他骨灰灑在墜機現場。

過去幾十年來，帕拉多非常低調，在《絕地盟約》上映前夕接受了媒體訪問，表示看過電影兩次且很滿意。另一位倖存者古斯塔沃澤比諾在受訪時說，當生還者看到劇本時就感到很有震憾力，到觀賞完電影後覺得非常真實，而且強而有力。

澤比諾還說，有些罹難者家屬從未看過跟這起事件相關的書或電影，因為不想再回憶受苦，但他們看了這部電影，對故事內容達成一致共識。

記者：周美好

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