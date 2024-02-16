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玲玲友情報丨葉念琛授追女秘技出Pool　Jojo明言男友無需靚仔最緊要3大條件

娛樂 12:15 2024/02/16

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《玲玲友情報》主持黃紫恩、麥玲玲、蔡景行。（左起）

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，前晚（2月14日）主題為「情人節唔係咁樣過」，嘉賓為導演葉念琛。

玲玲師傅接受訪問提到，每逢大節會比閒日還要忙，情人節當日是一班人吃晚飯度過，稱︰「新年嗰幾日都喺澳門做嘢，情人節嗰日專登返香港，主要係同內地歌手張哲瀚一班朋友聚聚，老公都有一齊。星期五佢喺Expo會有演唱會。」

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《玲玲友情報》嘉賓葉念琛。

玲玲師傅交足戲

玲玲師傅笑言拍拖時期，都有收過老公的花，現在「老夫老妻」已不興這一套，笑說︰「情人節晚飯不嬲都係我張羅，你知老公係IT人咪搞啲程式，你一撳手機就彈啲花花心心出嚟。」

講到既浪漫又搞笑一次，是多年前老公錄了一餅卡式帶到沙灘聽，玲玲師傅稱︰「啲歌聽落好怪，我仲問佢你買翻版呀，原來係老公自己唱。」玲玲師傅自言當場交足戲給老公，表示非常欣賞。

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靚仔未必有著數

而前晚《玲玲友情報》嘉賓是導演葉念琛，擅長拍攝愛情陰暗面及互相背叛的電影，道盡男女間的爾虞我詐。

他一再提到靚仔追女未必有著數︰「靚仔唔一定桃花旺，反而佢哋太孤芳自賞。」節目中他受不了行仔盲頭烏蠅的追女仔方式，面授行仔追女秘技︰「你唔好成日問人食咗飯喇，係打唔開話題。你直接send『我愛你』，跟住話『send錯，不過都係真嘅』。嚇一嚇佢，睇下乜嘢反應，或者佢都等緊你呢。」

行仔事後接受訪問時表示未有使用對象，講笑指︰「或者send『我愛你』畀導演，睇下下次有冇演出機會。」

他提到情人節一般都是跟家人一起過，當日各人都外出，說︰「所以情人節為咗有啲活動，專登出門口一個人食咗個3人炸雞餐，其實都幾正㗎。」

J2女神黃紫恩。

Jojo提出追女仔3大要點

此外，Jojo非常認同葉念琛「靚仔唔係大晒」的理論，並列舉3項條件，只要具備當中兩項，追女仔便可以無往而不利︰「其實溝女3樣嘢錢、口才、自信，有兩樣就點都贏。最緊要你唔需要靚仔，你夠自信有口才，夠膽行埋去女仔度，夠狼死啲女仔都肯扤頭。」

玲玲師傅跟葉念琛均同意女孩子欣賞幽默、搞笑的男朋友多過靚仔有錢。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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