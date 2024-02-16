極品外傭｜港媽派利是工人姐姐嫌少　疑似將仔仔利是袋落自己袋

▲ 港媽派利是工人姐姐嫌少，疑似將仔仔袋落自己袋。（iStock圖片）

每逢新年派利是，荷包都大出血。日前有港媽於網上發文，指向工人姐姐派利是，對方竟嫌錢少，更稱「舊老細畀佢利是錢，係畀多一個月人工」。帖文引起網民熱議，不少人都直斥外傭「無禮貌」，更有人留言，「叫佢返舊老細到做」。

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該名港媽於Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指家中外傭剛做滿3個月，新年她向對方派利是，竟被嫌金額少。外傭稱「舊老細畀佢利是錢，係畀多一個月人工」，更問港媽「點解畀咁少錢，唔同佢舊老細一樣」。

港媽又指，年廿八外傭接送兒子上學時，已經收到很多同學媽媽派發的利是，「當然我唔知係咪畀阿仔利是錢當係自己」，懷疑對方將兒子的利是「袋落自己袋」。

帖文引起不少網民熱議，有人批評外傭的行為和態度「無禮貌」，紛紛留言「事必要比？叫佢返舊老細到做」、舊老細咁好點解要轉工啊？嫌少可以唔好要有啲骨氣」、「咁送大信封畀佢囉」。

有網民建議樓主以強硬態度應對，「啲工人都好鬼妹仔性格，夠直接唔怕醜，對付呢啲人就要夠硬夠直接話佢知佢只係工人」、「好明顯講大話喇，你話你畀唔到咁多，但可以帶佢搵舊老細拜年」。

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責任編輯：王明芳