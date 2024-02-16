  • 21°C
香港時間 : 2024216日 (週五) 13:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

極品外傭｜港媽派利是工人姐姐嫌少　疑似將仔仔利是袋落自己袋

家事百科 12:54 2024/02/16

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

港媽派利是工人姐姐嫌少，疑似將仔仔袋落自己袋。（iStock圖片）

每逢新年派利是，荷包都大出血。日前有港媽於網上發文，指向工人姐姐派利是，對方竟嫌錢少，更稱「舊老細畀佢利是錢，係畀多一個月人工」。帖文引起網民熱議，不少人都直斥外傭「無禮貌」，更有人留言，「叫佢返舊老細到做」。

最新影片：

TOPick一分鐘
新年食品｜李漫芬教油炸煎堆小貼士 按壓粉糰以防表面爆開

該名港媽於Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指家中外傭剛做滿3個月，新年她向對方派利是，竟被嫌金額少。外傭稱「舊老細畀佢利是錢，係畀多一個月人工」，更問港媽「點解畀咁少錢，唔同佢舊老細一樣」。

港媽又指，年廿八外傭接送兒子上學時，已經收到很多同學媽媽派發的利是，「當然我唔知係咪畀阿仔利是錢當係自己」，懷疑對方將兒子的利是「袋落自己袋」。

帖文引起不少網民熱議，有人批評外傭的行為和態度「無禮貌」，紛紛留言「事必要比？叫佢返舊老細到做」、舊老細咁好點解要轉工啊？嫌少可以唔好要有啲骨氣」、「咁送大信封畀佢囉」。

有網民建議樓主以強硬態度應對，「啲工人都好鬼妹仔性格，夠直接唔怕醜，對付呢啲人就要夠硬夠直接話佢知佢只係工人」、「好明顯講大話喇，你話你畀唔到咁多，但可以帶佢搵舊老細拜年」。

點擊下圖看更多網民留言：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

派利是｜屋苑保安公開逗利是「戰績」　初一收近190封返4日共收呢個數目
13:07 2024/02/15
派利是｜屋苑保安公開逗利是「戰績」　初一收近190封返4日共收呢個數目
新年利是｜9歲童拒收公公$1000利是　1原因僅要$20被讚懂事
17:31 2024/02/15
新年利是｜9歲童拒收公公$1000利是　1原因僅要$20被讚懂事
新年利是︱奶奶向新抱豪派5萬大利是　背後暗藏一陷阱網民全勸：退回去
15:25 2024/02/14
新年利是︱奶奶向新抱豪派5萬大利是　背後暗藏一陷阱網民全勸：退回去

你可能感興趣

派利是｜屋苑保安公開逗利是「戰績」　初一收近190封返4日共收呢個數目
13:07 2024/02/15
派利是｜屋苑保安公開逗利是「戰績」　初一收近190封返4日共收呢個數目
新年利是｜9歲童拒收公公$1000利是　1原因僅要$20被讚懂事
17:31 2024/02/15
新年利是｜9歲童拒收公公$1000利是　1原因僅要$20被讚懂事
新年利是︱奶奶向新抱豪派5萬大利是　背後暗藏一陷阱網民全勸：退回去
15:25 2024/02/14
新年利是︱奶奶向新抱豪派5萬大利是　背後暗藏一陷阱網民全勸：退回去
網絡熱話 外傭

最高瀏覽

農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎　電腦飛全中瓜分$1.23億
【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎　電腦飛全中瓜分$1.23億