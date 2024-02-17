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暖心嫲嫲︱半年為孫女縫50條靚裙　嫲嫲公開製衣心得揚言做夠100條

育兒資訊 10:00 2024/02/17

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鄭州一名嫲嫲半年內為孫女縫50條靚裙，她揚言想做夠100條。

將小朋友打扮得漂漂亮亮，不但對每位媽媽來說非常重要，嫲嫲亦然。近日一名55歲的嫲嫲因半年內幫4歲孫女縫製出50件洋裝而在網上爆紅。她表示，大多都是用家中的舊衣服和散布製成，又指看到孫女穿上自己縫紉的衣服，既滿足又幸福，想做夠100條裙子。事件曝光後，不少網民大讚嫲嫲好手藝，羨慕這就是「别人家的嫲嫲」。

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嫲嫲半年做50件洋裝 孫女同學羨慕

據《人民網》報道，來自鄭州55歲姓尹的嫲嫲，在半年內為4歲孫女做了50件新洋裝，款式包括公主裙、「蘿莉塔」蓬蓬裙、中式拜年服、古裝等，樣樣也難不到她。孫女每天穿著出門炫耀，引來同學羨慕的眼光，每當問起孫女「衣服怎麼這麼漂亮」，她都會自豪回答：

我嫲嫲做的！

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舊衫碎布製孫女洋裝

尹嫲嫲表示，她年輕的時候非常喜歡做衣服，現在退休照顧孫女，幫她做衣服也正滿足個人愛好。嫲嫲又表示，這些洋裝大多都是用碎布、舊衣服縫製而成，加上孫女偏愛紅色和粉色，因此這類顏色的衣服就會做得比較多。

有時候是用零碎的布料，有時候用舊衣服來改，一件大概做一天多，全都我自己手工的。我也會看影片學，路上有孩子的衣服好看我也會參考。

她又表示，給孫女穿衣服的時候，感到滿滿的成就感和幸福感，笑稱：

想一直做下去，做夠100條裙子。

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網民讚好手藝 羨慕「别人家的嫲嫲」

帖文引來不少網民回覆，大讚嫲嫲好手藝，「嫲嫲做的裙子的款式一點都不舊！很新潮！」、「嫲嫲的技藝和審美真的很好」、「别人家的嫲嫲」、「奶奶可能是個被時代耽誤的時裝設計師」。

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責任編輯：王明芳

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