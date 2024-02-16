  • 21°C
香港時間 : 2024216日 (週五) 15:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

億萬千金︱伍富橋太太深夜發長文霸氣反擊網民　Shirley：你恨唔到咁多

娛樂 13:19 2024/02/16

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

伍富橋太太Shirley：「不要用你們的那把尺來衡量我的婚姻。」

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與富家千金梁兆楹（Shirley）在2022年5月8日結婚，Shirley一直被指家族實力雄厚又為學霸，伍富橋曾巧妙地回應：「睇大家對富的定義啦，不過覺得大家一齊最緊要開心。」

Alvin、Shirley的富貴生活一直備受討論，又有網民批評Shirley的樣貌，Shirley就在昨晚（2月15日）在IG限時動態以黑底白字反擊！

億萬駙馬丨伍富橋新年偷食致雙眼紅腫險毀容　Alvin交代康復進度爆老婆「惡行」

點擊圖片放大
+10
+9

伍富橋老婆：我們也跟一般夫婦一樣

Shirley指婚姻是兩個人的事：「兩個人能走到一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，但是無論當中原因是什麼，那也歸根究底是兩個人的事，旁人就不必參與了吧，每個人都有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。」

她指自己與Alvin也與一般夫婦一樣，「也會為未來擔憂、柴米油鹽，跟所有人沒有不同。」

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

伍富橋老婆展高EQ

Shirley在長文中感謝網民對Alvin的認可，在內文中也盡現高EQ：

我想我先生在你們某些人心目中一定是特別的出眾吧，不然你們也不會因為他娶了你們口中這樣的一個太太，而為他心有不甘。

為此，我還是要謝謝你們對他的認可的。 畢竟，要覺得一個人配不起另一方，就是對那一方的肯定。

我不是一個出眾的妻子, 但也一定不會是一個很差的另一半。 起碼對於這點我還是有信心的。

不是我特別有自信，而是我不覺得作為一個不偷不搶、不做壞事的正常人類，會有任何理由不配擁有愛人及被愛的權利及自由。

我只是一個人的另一半，並不是你們所有人的老婆，所以不要用你們的那把尺來衡量我的婚姻。

點擊圖片放大
+6
+5

Shirley：你恨唔到咁多

最後，Shirley認為自己可在社交網作個人分享、不用擔心影響另一半：

我的另一半因為他的職業，可能有很多時候不能發表他的意見，開心不開心，也不能盡訴。

我起初也跟他一樣，覺得還是不要影響他吧，但其實仔細想想，我又不是什麼公眾人物、不為人師表，也不是什麼紳士，我的社交帳號純屬個人分享，所以最後我想發表的是人無完人、看人先看己、稱人也稱己。

講到尾就係「佢X得落佢本事，你恨唔X到咁多」。

Shirley的長文受到連登討論區網民關注，網民寫道：「真心係恨唔到咁多 吃不消」、「淨係寫最後嗰句咪得」、「佢有一句就吹水，佢邊X使煩柴米油鹽，日日諗緊點洗錢就真」、「佢老婆個樣都唔係咁差啫」、「講真伍富橋本身都唔係特別靚仔啦，佢哋兩個其實幾登對」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【億萬駙馬】伍富橋結婚周年推新歌　太太不覺感動首揭結婚原因
11:41 2023/05/08
【億萬駙馬】伍富橋結婚周年推新歌　太太不覺感動首揭結婚原因
【億萬駙馬】伍富橋爆訂婚後遭朋友恥笑　太太Shirley結婚周年撰千字文護夫
13:27 2023/05/09
【億萬駙馬】伍富橋爆訂婚後遭朋友恥笑　太太Shirley結婚周年撰千字文護夫
【億萬駙馬】巨型銀幕播片放閃　伍富橋出招冧太太失敗衰高調？
11:11 2023/05/27
【億萬駙馬】巨型銀幕播片放閃　伍富橋出招冧太太失敗衰高調？
【明星愛犬】伍富橋夫婦為愛犬慶祝7歲生日　狗狗戴金器衣服全名牌「升呢」富貴狗
11:34 2023/05/30
【明星愛犬】伍富橋夫婦為愛犬慶祝7歲生日　狗狗戴金器衣服全名牌「升呢」富貴狗
【億萬駙馬】伍富橋當日提親難過外父關受到阻撓　「億萬駙馬」婚後財政狀況非獨立
18:44 2023/06/24
【億萬駙馬】伍富橋當日提親難過外父關受到阻撓　「億萬駙馬」婚後財政狀況非獨立
奶仔+伍富橋+坤哥組隊做毅行者　Alvin太太備愛心飯盒助補充能量
16:56 2023/11/24
奶仔+伍富橋+坤哥組隊做毅行者　Alvin太太備愛心飯盒助補充能量
億萬駙馬丨Shirley為老公度身訂製「愛心飯盒」　伍富橋感恩娶到賢妻：內心好感激佢
12:31 2023/11/28
億萬駙馬丨Shirley為老公度身訂製「愛心飯盒」　伍富橋感恩娶到賢妻：內心好感激佢
億萬駙馬丨伍富橋新年偷食致雙眼紅腫險毀容　Alvin交代康復進度爆老婆「惡行」
11:58 2024/02/14
億萬駙馬丨伍富橋新年偷食致雙眼紅腫險毀容　Alvin交代康復進度爆老婆「惡行」

你可能感興趣

【億萬駙馬】伍富橋結婚周年推新歌　太太不覺感動首揭結婚原因
11:41 2023/05/08
【億萬駙馬】伍富橋結婚周年推新歌　太太不覺感動首揭結婚原因
【億萬駙馬】伍富橋爆訂婚後遭朋友恥笑　太太Shirley結婚周年撰千字文護夫
13:27 2023/05/09
【億萬駙馬】伍富橋爆訂婚後遭朋友恥笑　太太Shirley結婚周年撰千字文護夫
【億萬駙馬】巨型銀幕播片放閃　伍富橋出招冧太太失敗衰高調？
11:11 2023/05/27
【億萬駙馬】巨型銀幕播片放閃　伍富橋出招冧太太失敗衰高調？
伍富橋 娛樂人物職業 演員 歌手 夫妻之道 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎　電腦飛全中瓜分$1.23億
【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎　電腦飛全中瓜分$1.23億