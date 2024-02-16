億萬千金︱伍富橋太太深夜發長文霸氣反擊網民　Shirley：你恨唔到咁多

▲ 伍富橋太太Shirley：「不要用你們的那把尺來衡量我的婚姻。」

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與富家千金梁兆楹（Shirley）在2022年5月8日結婚，Shirley一直被指家族實力雄厚又為學霸，伍富橋曾巧妙地回應：「睇大家對富的定義啦，不過覺得大家一齊最緊要開心。」

Alvin、Shirley的富貴生活一直備受討論，又有網民批評Shirley的樣貌，Shirley就在昨晚（2月15日）在IG限時動態以黑底白字反擊！

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伍富橋老婆：我們也跟一般夫婦一樣

Shirley指婚姻是兩個人的事：「兩個人能走到一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，但是無論當中原因是什麼，那也歸根究底是兩個人的事，旁人就不必參與了吧，每個人都有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。」

她指自己與Alvin也與一般夫婦一樣，「也會為未來擔憂、柴米油鹽，跟所有人沒有不同。」

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伍富橋老婆展高EQ

Shirley在長文中感謝網民對Alvin的認可，在內文中也盡現高EQ：

我想我先生在你們某些人心目中一定是特別的出眾吧，不然你們也不會因為他娶了你們口中這樣的一個太太，而為他心有不甘。 為此，我還是要謝謝你們對他的認可的。 畢竟，要覺得一個人配不起另一方，就是對那一方的肯定。 我不是一個出眾的妻子, 但也一定不會是一個很差的另一半。 起碼對於這點我還是有信心的。 不是我特別有自信，而是我不覺得作為一個不偷不搶、不做壞事的正常人類，會有任何理由不配擁有愛人及被愛的權利及自由。 我只是一個人的另一半，並不是你們所有人的老婆，所以不要用你們的那把尺來衡量我的婚姻。

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Shirley：你恨唔到咁多

最後，Shirley認為自己可在社交網作個人分享、不用擔心影響另一半：

我的另一半因為他的職業，可能有很多時候不能發表他的意見，開心不開心，也不能盡訴。 我起初也跟他一樣，覺得還是不要影響他吧，但其實仔細想想，我又不是什麼公眾人物、不為人師表，也不是什麼紳士，我的社交帳號純屬個人分享，所以最後我想發表的是人無完人、看人先看己、稱人也稱己。 講到尾就係「佢X得落佢本事，你恨唔X到咁多」。

Shirley的長文受到連登討論區網民關注，網民寫道：「真心係恨唔到咁多 吃不消」、「淨係寫最後嗰句咪得」、「佢有一句就吹水，佢邊X使煩柴米油鹽，日日諗緊點洗錢就真」、「佢老婆個樣都唔係咁差啫」、「講真伍富橋本身都唔係特別靚仔啦，佢哋兩個其實幾登對」。

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