KO飽滯｜營養師教過年後飲食紓緩對策　一文盡看10個飲食要訣

▲ 新年食蘿蔔糕、年糕、鮑魚和海味過多，容易腸胃不適。

相信各位在農曆年期間，經過連日與親友聚餐大吃大喝後，肚皮和腰圍已脹滿不少，甚至有點食滯的感覺。食滯是中醫學的名詞，其實營養學上亦有相關概念，如胃氣脹、胃痛、上腹痛、嘔心、過度打嗝等，若你現正有以上狀況，註冊營養師謝詠瑩有以下錦囊。

新年食蘿蔔糕、年糕、鮑魚和海味過多，容易腸胃不適，註冊營養師謝詠瑩（Gloria）指，蘿蔔糕用上臘味，年糕用上椰汁，脂肪過高；鮑魚海味蛋白質高難消化。而且食物分量過多，特別會加重消化負荷，造成腸胃不適，例如胃痛和胃氣脹。

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酸性飲品助消滯

很多人覺得茶尤其是普洱可消滯，Gloria說茶當中有咖啡因和單寧酸，刺激胃酸分泌，幫助消化，所以有助消滯。惟一些人飲了濃茶會心跳加速或難以入睡，是否表示該茶不合適當事人飲用？「有些人對咖啡因特別敏感，所以容易至心跳加速及難以入睡。如果平時飲用咖啡會有類似狀況，都建議少飲濃茶，或者在下午3點前飲用小量。」

想消減腸胃不適，她有以下提議：山楂水或者檸檬水等酸性較高飲品亦有助刺激胃酸分泌，從而達致消滯的情況。另外，水果如奇異果、木瓜、菠蘿中分別含有奇異果蛋白酶（Actinidin）、木瓜蛋白酶、鳳梨酵素等天然酵素，或有助腸胃消化。

▲ 檸檬水或山楂水等酸性較高飲品亦有助刺激胃酸分泌，可以消滯。（iStock）

「高纖維的水果如火龍果木瓜或西梅更可促進腸道蠕動，加速排走廢物，一日食相當與於兩個成人拳頭大小的分量，有助達到消滯效果。」蔬菜方面，進食其他高纖維蔬菜例如木耳、秋葵、菜心、芥蘭等等，一樣能消滯。

糕點不宜配汽水及酒

吃新年糕點及海味時，除了茶外，Gloria教路，除了上述提及的山楂水或者檸檬水等酸性較高飲品有助刺激胃酸分泌可消滯外，還須謹記是本身新年糕點熱量已高，飲用汽水或酒精等熱量更高，而且碳酸飲品及酒精容易誘發消化不良，更容易胃氣脹。

▲ 註冊營養師謝詠瑩（Gloria）表示，營養學上雖沒有食滯的相關概念，但如胃氣脹、胃痛、上腹痛、嘔心、過度打嗝等與之相類似。（被訪者提供）

「進食時盡量控制在200卡路里內，如一塊半蘿蔔糕或芋頭糕，亦可以選擇扣除早餐的五穀，或在另外兩餐各自減半碗飯的澱粉質，有效避免攝取太多熱量。」她提醒，留意蘿蔔糕和芋頭糕的鈉含量較高，100克糕點的鈉佔全日上限四分一。

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10個飲食要訣

不想吃過量腸胃不適，Gloria提供以下飲食錦囊：

＊控制分量

＊慢慢咀嚼食物

＊少食多餐，糕點放在餐與餐時間食

＊避免誘發消化不良的食品及飲料

＊高脂食物如高脂肉類、煎炸食品、Pizza

＊容易產生胃氣食物如小麥、豆類、番薯

＊辛辣食物如辣椒、麻辣、咖喱

＊酒精或高咖啡因飲品如濃縮咖啡、濃茶

＊碳酸飲品如梳打水、可樂

＊避免進食同時飲用大量流質，餐前30分鐘或餐後1小時飲用流質軟佳。

記者：周美好